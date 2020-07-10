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أخبار × 24 ساعة.. التعليم: ندرس عمل المدارس يومين أسبوعيا بالعام الدراسى الجديد ‎

الجمعة، 10 يوليه 2020 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. التعليم: ندرس عمل المدارس يومين أسبوعيا بالعام الدراسى الجديد ‎ الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب رضا حبيشى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 
وفيما يلى أبرز الأخبار:

شهدت الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم:

الصحة: تسجيل 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 وفاة وتعافى 512 مصابًا ‎

فيديو.. هل الكمامات وحدها كافية للوقاية من فيروس كورونا؟.. الصحة ترد ‎

التعليم: إعداد خطة لمواعيد العام الدراسى الجديد وندرس عمل المدارس يومين أسبوعيا ‎

التأمين الصحى يصدر قواعد جديدة للإجازات بالقطاع الحكومى.. اعرف التفاصبل

الصحة تحظر شراء المستشفيات الحكومية للأدوية دون علم هيئة الشراء الموحد ‎

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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