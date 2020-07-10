أخبار × 24 ساعة.. التعليم: ندرس عمل المدارس يومين أسبوعيا بالعام الدراسى الجديد ‎

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وفيما يلى أبرز الأخبار:
شهدت الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم:
الصحة: تسجيل 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 وفاة وتعافى 512 مصابًا
فيديو.. هل الكمامات وحدها كافية للوقاية من فيروس كورونا؟.. الصحة ترد
التعليم: إعداد خطة لمواعيد العام الدراسى الجديد وندرس عمل المدارس يومين أسبوعيا
التأمين الصحى يصدر قواعد جديدة للإجازات بالقطاع الحكومى.. اعرف التفاصبل
الصحة تحظر شراء المستشفيات الحكومية للأدوية دون علم هيئة الشراء الموحد
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