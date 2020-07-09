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التأمين الصحى يصدر قواعد جديدة للإجازات بالقطاع الحكومى.. اعرف التفاصبل

الخميس، 09 يوليه 2020 07:00 م
التأمين الصحى يصدر قواعد جديدة للإجازات بالقطاع الحكومى.. اعرف التفاصبل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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أكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي بوزارة الصحة، اليوم اصدارها تعليمات جديدة منظمة لقواعد الإجازات المرضية للعاملين بالقطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

 
وأوضحت الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة، في منشور حمل رقم "8 لسنة 2020"، أنه يقصد بالإجازات المرضية الاستثنائية، الإجازات الواردة بقرار وزير الصحة رقم 259 على سبيل الحصر من أمراض مزمنة بمضاعفات تمنع عن العمل وعمليات جراحية ذات مهارة وغيرها.
 
 
وتابعت الإدارة "أما الأمراض المزمنة دون مضاعفات، فهي الأمراض التي يتحكم فيها بالعلاج الشهري المنتظم كارتفاع ضغط الدم والسكر دون مضاعفات وغيرها من الأمراض التي يقارب المريض فيها الحالة الطبيعية".
 
وأكدت أنه في هذه الحالة لا يستحق المريض أي إجازات مرضية ويستحق تقريرًا طبياً حين طلبه، ويذكر فيه قدرته على القيام بالأنشطة الطبيعية وأن حالته متحكم فيها بالعلاج.
 
وأشار القرار أن المرأة الحامل تستحق إجازة مرضية بدون تطبيق القرار 259 حال وجود آلام تمنعها من تأدية عملها لفترات محددة، أما المرأة الحاضنة تتحصل على إجازتها من جهة الإدارة دون تدخل اللجان الطبية العامة كون الموضوع يخرج عن اختصاصها الطبى.
 
 
بينما أشار القرار إلى مرض كورونا المستجد فى 3 نقاط:
 
- حالات الاشتباه والمخالطين لمرضى كورونا دون أعراض أو إثبات لا تستحق أي إجازات مرضية وتعود للعمل في ظل الإجراءات الاحترازية الكاملة والتباعد الاجتماعي.
 
- حالات كورونا المستجد بالأعراض المتوسطة من رشح وحرارة وغيرها ممن يحتاجون عزل منزلي والثابت إيجابيتهم يمنح إجازة 14 يومًا أو لحين سلبية العينة أيهما أقرب.
 
- حالات كورونا المستجد التي تظهر بها أعراض تنفسية شديدة وتحتاج مستشفى، تمنح إجازة مرضية استثنائية لحين الشفاء بعد الخروج من المستشفى ووجود عينة سلبية أو اختفاء الأعراض تمامًا.
 
 
 
 

الصحة

التأمين الصحى

الاجازات

وزارة الصحة

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