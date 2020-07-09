فيديو.. هل الكمامات وحدها كافية للوقاية من فيروس كورونا؟.. الصحة ترد

كشفت وزارة الصحة والسكان في فيديو معلوماتى عن آليات الوقاية من فيروس كورونا وكذلك الآليات الخاصة بارتداء الصحيح للكمامات .

كانت وزارة الصحة والسكان أعلنت، خروج 523 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافيين من الفيروس إلى 22241 حالة حتى الأمس، بعدما تم تسجيل 1025 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 75 حالة جديدة.