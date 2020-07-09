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التضامن : استمرار صرف الدفعة الأولى من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

الخميس، 09 يوليه 2020 03:00 م
التضامن : استمرار صرف الدفعة الأولى من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب ـ مدحت وهبة

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تواصل وزارة التضامن الاجتماعىُ ممثلة فى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية صرف الدفعة الاولى للعلاوات الخمس لأصحاب المعاشات بالتوازى مع المواعيد المحددة لمعاشات يوليو وفقا لجدول المنظمة منعا للتزاحم، حيث يتم صرف المتجمدات من للمستحقين وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية في إطار الحرص على تحسين دخلهم.

كما يواصل موقع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعىُ استقبال طلبات المواطنين للاستعلام عن العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات بالرقم القومى باللغة الإنجليزية واسم الام من خلال موقع الهيئة دون الرقم التأمينى، وذلك تسهيلا عليهم، حيث تم تحميل بيانات أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمسة المجمدة على موقع الهيئة، عن الفترة من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015 وحتى 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية حتى يتمكنوا من الاستعلام عن قيمة العلاوات لكل مستحق ونسبة الزيادة لهم من خلال موقع الهيئة، ‏وأنه بمجرد دخول صاحب المعاش على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية nosi.gov.eg ،وكتابة الرقم القومى باللغة الإنجليزية واسم الام سيعرف قيمة الزيادة المقررة له من العلاوات الخمسة عقب تفعيل موقع الهيئة .

 

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد أكدت، أنه استمراراً لخطة الدولة فى مواجهة تحدى فيروس كورونا تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى اتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية استعدادا لصرف معاشات شهر يوليو 2020 بما يضمن سلامة المواطنين أثناء الصرف، ونظراً لعدم معرفة القائمين بالصرف بقيم معاشاتهم الجديدة بعد الزيادة وقيمة المتجمدات المستحقة لهم، فقد قررت الهيئة الاستمرار بذات الشرائح التى سبق الموافقة عليها عن شهر يونيو الماضى للصرف من داخل المنافذ ومكاتب البريد حيث يتم تقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة من شهر يوليو على النحو التالى:

 

- أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يتم الصرف لهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال أيام (1-5) من شهر يوليو أى كان المبلغ المستحق صرفه شامل زيادة المعاشات والعلاوات والمتجمد.

 

- فئة من يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنىه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف أيام (6 - 7) من شهر يوليو أى كان المبلغ المستحق صرفه شامل زيادة المعاشات والعلاوات والمتجمد.

 

- اصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها ويبلغ عددهم 1 مليون قائم بالصرف يتم الصرف لهم أيام الموافقة (8 - 9) من شهر يوليو أى كان المبلغ المستحق صرفه شامل زيادة المعاشات والعلاوات والمتجمد.

 

فئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم اعتباراً من يوم 12 يوليو.

 

 


التضامن

معاشات يوليو

العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

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