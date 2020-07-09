التعليم: إعداد خطة لمواعيد العام الدراسى الجديد وندرس عمل المدارس يومين أسبوعيا

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تعمل على خطة جديدة تتضمن المواعيد والمسافات الآمنة للطلاب تخص العام الدراسى الجديد، وهناك مقترح بالدراسة فى المدارس يومين فى الأسبوع على أن يتلقى الطلاب باقى ساعات الدراسة أون لاين لكن هذه المقترح غير عادل لآن بعض الطلبة لا تتوافر لديهم الإمكانيات.

وأوضح أنه تم تحقيق طفرة كبيرة فى مجال التعليم لم تتحق منذ سنوات منها مجال مكافحة الدروس الخصوصية، موضحا أن هناك تعلميات من القيادة السياسية بشأن الاستمرار فى خطة التعلم الجديدة والتعلم عن بعد، لافتا إلى أن الوزارة نجحت فى وصول الامتحانات إلى طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى الذى يزيد عددهم على مليون طالب وطالبة ولكن ظهرت بعض المشاكل مثل الغش لأن الطلاب تعودوا على تحصيل الدرجات .

وأشار إلى أن التعلم الجديد وخطة التطوير تجعل الطالب يحب التعلم ليس للحصول على درجات وإنما من أجل التعلم، موضحا أن هناك مجهود يبذل من جميع الجهات وخاصة التعليم العالى لاستقبال الطلاب الجدد فى منظومة التعليم الجديدة.