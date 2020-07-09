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الصحة تحظر شراء المستشفيات الحكومية للأدوية دون علم هيئة الشراء الموحد

الخميس، 09 يوليه 2020 02:08 م
الصحة تحظر شراء المستشفيات الحكومية للأدوية دون علم هيئة الشراء الموحد وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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أرسل الدكتور أحمد محيى القاصد، مساعد وزير الصحة لشؤن المستشفيات خطابا إلى جميع المستشفيات بحظر شراء الأدوية والمستلزمات الطبية إلا عن طريق هيئة الشراء الموحد، وفى حالة الضرورة بجب إخطار مجلس ادارة هيئة الشراء الموحد وموافقة مجلس الوزراء.

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كانت وزارة الصحة والسكان أعلنت، خروج 523 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافيين من الفيروس إلى 22241 حالة حتى الأمس، بعدما تم تسجيل 1025 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 75 حالة جديدة.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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