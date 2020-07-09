اليوم السابع
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غرفة عمليات الثانوية الأزهرية: 3 حالات غش بالمحمول و 8 ورقى بامتحان الاستاتيكا

الخميس، 09 يوليه 2020 04:35 م
غرفة عمليات الثانوية الأزهرية: 3 حالات غش بالمحمول و 8 ورقى بامتحان الاستاتيكا امتحانات الازهر
كتب لؤى على

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قال الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن امتحان مادة الاستاتيكا للقسم العلمى للشهادة الثانوية الأزهرية، مر بسلام وأن المادة جاءت فى مستوى الطالب المتوسط وزمنها مناسب للزمن المقرر لها.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى لمتابعة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية،أن تم رصد إلتزام الطلاب بما يجب عليهم إتباعه أثناء تأدية الامتحان، كما تم رصد عدد من المخالفات وهم 3 حالات غش إلكترونى و 8 حالات غش ورقى، كما تم قبول عذر 4 أعضاء لظروفهم الصحية ، بالإضافة إلى إلغاء ندب رئيس لجنة و7 أعضاء.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالى 85235 طالبًا بالقسم الأدبى، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمى بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالى 43156 طالبًا بالقسم العلمى، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.
 
كما أن العدد الإجمالى للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكل المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، لتحقيق التباعد الاجتماعى، حتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا. 
 
جدير بالذكر أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و01118825385 للتواصل المباشر مع المسئولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.

الثانوية الازهرية

الازهر الشريف

الثانوية

اخبار مصر

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