اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة.."المنشآت السياحية" تعلن اشتراطات عودة فتح المطاعم والكافهيات

الجمعة، 05 يونيو 2020 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.."المنشآت السياحية" تعلن اشتراطات عودة فتح المطاعم والكافهيات عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت السياحية
رضا حبيشى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

انتهاء تجهيز استراحات امتحانات الثانوية العامة.. رئيس الامتحانات: تعقيمها وتطهيرها بشكل يومى.. ويؤكد: تحقيق التباعد بين الأعضاء.. مصادر: نسبة الاشغالات ستكون قليلة بعد تطبيق الندب الداخلى للأعضاء ‎

التعليم العالى: إصابات بين العاملين بكورونا وتطهير كامل بمقر أكاديمية البحث العلمى ‎

الأوقاف: لم نحدد موعد فتح المساجد والأمر متروك للجنة إدارة الأزمة ‎

وزير التنمية المحلية يعتمد أكبر حركة محليات بـ161 قيادة جديدة.. الحركة تضم 14 سكرتير عام و7 سكرتير عام مساعد و141 رئيس مركز ومدينة وحى.. السبت بداية التنفيذ.. شعراوى: سرعة حل الشكاوى معيار رئيسى فى التقييم ‎

غرفة المنشآت السياحية: عودة المطاعم والكافيهات قريبًا وهذه هى الاشتراطات

 


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