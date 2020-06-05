أخبار × 24 ساعة.."المنشآت السياحية" تعلن اشتراطات عودة فتح المطاعم والكافهيات

رضا حبيشى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

انتهاء تجهيز استراحات امتحانات الثانوية العامة.. رئيس الامتحانات: تعقيمها وتطهيرها بشكل يومى.. ويؤكد: تحقيق التباعد بين الأعضاء.. مصادر: نسبة الاشغالات ستكون قليلة بعد تطبيق الندب الداخلى للأعضاء ‎

التعليم العالى: إصابات بين العاملين بكورونا وتطهير كامل بمقر أكاديمية البحث العلمى ‎

الأوقاف: لم نحدد موعد فتح المساجد والأمر متروك للجنة إدارة الأزمة ‎

وزير التنمية المحلية يعتمد أكبر حركة محليات بـ161 قيادة جديدة.. الحركة تضم 14 سكرتير عام و7 سكرتير عام مساعد و141 رئيس مركز ومدينة وحى.. السبت بداية التنفيذ.. شعراوى: سرعة حل الشكاوى معيار رئيسى فى التقييم ‎

غرفة المنشآت السياحية: عودة المطاعم والكافيهات قريبًا وهذه هى الاشتراطات