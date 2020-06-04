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التعليم توضح بديل التسجيل الإلكترونى للتقدم لأولى ابتدائى للعام الدراسى المقبل

الخميس، 04 يونيو 2020 02:40 م
التعليم توضح بديل التسجيل الإلكترونى للتقدم لأولى ابتدائى للعام الدراسى المقبل تلاميذ المدارس - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن البديل التسجيل الإلكترونى للتقدم للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل هو توجه ولى الأمر إلى المدرسة التى يرغب فى إلحاق ابنه بها ومعه شهادة ميلاد الطفل مميكنة حديثة وصورة من بطاقة الرقم القومى لولى الأمر وصور شخصية للطفل وتتولى المدرسة تسجيل الطفل إلكترونيا.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه على المدارس أن تلتزم بتسجيل طلبات التقدم الإلكترونى للصف الأول الابتدائى لأولياء الأمور الذين لم يتمكنوا من التسجيل الإلكترونى فى خلال الفترة المحددة من 1 حتى 30 يونيو الجارى على أن يتم استكمال اجراءات القبول وفقا للقواعد المنظمة بهذا الشأن.

وشددت الوزارة على أنه يتم تشكيل لجان استلام الملفات الورقية للمقبولين إلكترونيا بالمدارس، وعقب استلام الملفات يجب التسجيل الإلكترونى للذين تم قبولهم نهائيا واستلام ملفاتهم، وطباعة الكشوف النهائية للمتقدمين للجهة المختصة واعتمادها وتسليمها بالادارة التعليمية.

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التسجيل الإلكترونى للمتقدمين للصف الأول الابتدائى للمدارس الرسمية، حيث يمكن لأولياء الأمور التقدم وتسجيل بيانات أبنائهم عبر الرابط التالى".

https://parent.emis.gov.eg/date_pers.aspx

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطوات التقدم إلكترونيا للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل للالتحاق بالمدارس الرسمية  والورسمية لغات والخاص" للعام الدراسى 2020/2021.
 
وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة للتقديم فى المدارس الرسمية، يتم التسجيل من 1 يونيو الجارى حتى 30 يونيو 2020، ويتاح لولى الأمر تسجيل رغبات التقدم لأكثر من مدرسة، من خلال تسجيل الدخول بالرقم القومى الخاص بالطفل المتقدم.

 


التربية والتعليم

التقدم للصف الاول الابتدائي

اخبار مصر

اهبار مصرية

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