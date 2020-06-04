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التعليم العالى: إصابات بين العاملين بكورونا وتطهير كامل بمقر أكاديمية البحث العلمى

الخميس، 04 يونيو 2020 12:29 م
التعليم العالى: إصابات بين العاملين بكورونا وتطهير كامل بمقر أكاديمية البحث العلمى وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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كشف الدكتور محمد الطيب، المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وجود إصابات بفيروس كورونا بين صفوف العالمين بوزارة التعليم العالى.
 
وقال الدكتور محمد الطيب لـ"اليوم السابع " إن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة  بمجرد اكتشاف الإصابات، حيث تم إجراء مسجات طبية لهم وتم إدخال الحالات التى تستدعى التواجد بالمستشفيات داخل مستشفيات العزل الصحى ومنح العاملين المصابين من أصحاب الحالات التى تحتاج إلى العزل المنزلى برتوكولات العلاج.
 
وأشار المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، إلى أن اكتشاف الحالات كان قبل عيد الفطر المبارك أى مر حوالى 10 ايام على اكتشاف الإصابات.
 
وأكد الدكتور محمد الطيب المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى أن تم إجراء عمليات تعقيم شاملة لمقر أكاديمية البحث العلمى بالوزارة بعد اكتشاف الحالات.

 


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