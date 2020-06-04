الصحة توجه المستشفيات بإجراء فحوصات كورونا للأجانب واللاجئين

وجه الدكتور محمد حسانى، مساعد وزيرة الصحة لشؤون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، المستشفيات بتسهيل استقبال وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لحالات الاشتباه ومصابى فيروس كورونا المستجد من الأجانب المقيمين واللاجئين وملتمسى اللجوء على الأراضى المصرية.

وقال مساعد وزير الصحة فى خطابة للمستشفيات الذى تم توجيهه رؤساء هيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والتأمين الصحى، والمؤسسة العلاجية، والطب العلاجى، ووكلاء الوزارة بجميع المحافظات : ينبغى تسهيل استقبال وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لحالات الاشتباه ومصابى فيروس كورونا المستجد من الأجانب المقيمين واللاجئين وملتمسى اللجوء على الأراضى المصرية.

وكانت هيئة الدواء المصرية، صرحت أنه لا توجد حاليًا أدوية للوقاية من أو علاج فيروس كورونا، ولا توصى الهيئة ‏بالتطبيب الذاتى بأى أدوية بما فى ذلك المضادات ‏الحيوية سواء على سبيل الوقاية من مرض كوفيد-‏‏19 أو معالجته. وتناشد المواطنين بعدم الشراء الزائد عن الحاجة وتخزين أدوية المناعة والمكملات الغذائية والفيتامينات خاصة تلك التى تدخل ببروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد Covid 19، مما قد يتسبب فى نقص تلك الأدوية من السوق وإيقاع الضرر بالمرضى الذين يعتمدون على تلك الأدوية بشكل أساسى فى علاجهم من بعض الأمراض. وعلى المواطنين عدم تناول أية أدوية أو فيتامينات إلا تحت إشراف الطبيب المعالج والرجوع إلى مقدمى الخدمات الصحية فى هذا الشأن.

كما ناشدت الهيئة الأطباء والصيادلة بضرورة عدم نشر أى توصيات أو وصفات طبية للوقاية من أو علاج فيروس كورونا على وسائل التواصل الاجتماعى حتى لا يتسبب ذلك فى مضاعفات وأثار جانبية غير محمودة العواقب لجموع المواطنين.