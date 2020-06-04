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غرفة المنشآت السياحية: عودة المطاعم والكافيهات قريبًا وهذه هى الاشتراطات

الخميس، 04 يونيو 2020 10:11 م
غرفة المنشآت السياحية: عودة المطاعم والكافيهات قريبًا وهذه هى الاشتراطات عادل المصريى رئيس غرفة المنشآت السياحية
كتب ماج تمراز

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أعلنت غرفة المنشآت السياحية عن اقتراب صدور قرار حكومي بعودة المطاعم والكافيهات للعمل جزئيا خلال الشهر الجاري، لكن بضوابط واشتراطات صحية تضمن صحة وسلامة العاملين.

وطلبت غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصري، من المطاعم والكافيهات الراغبة في العودة للعمل التقدم بطلب للغرفة، متضمنا تصورا للتشغيل في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا.، بحيث تتم المعاينة للتأكد من صحة تنفيذ الطلوب.

وأكد غرفة المنشآت السياحية أنه كما سيتم تطبيق بعض الضوابط الصحية، للتأكد من مدى التزام المطاعم السياحية بالاشتراطات الصحية، وأهمها وجود أدوات الوقاية الشخصية والتعقيم والتطهير، بشرط عدم جلبها من أية شركات غير المعتمدة لدى وزارة الصحة.

كما شددت الغرفة، على ضرورة وضع مطهرات للأيدي عند دخول المنشآة، ومنع التزاحم والتدافع عند المداخل والمخارج، مع وضع آلية لتنظيم قائمة الانتظار سواء بالحجز المسبق تليفونيا أو إلكترونيا، وكذا الالتزام بقياس درجة حرارة الرواد عند الدخول وأيضا العاملين يوميا قبل بداية التشغيل.

وشملت الضوابط ضرورة توفير إجراءات التطهير والتعقيم بصورة دورية داخل المنشآة، مع الالتزام بتعقيم الأشياء التي يكثر لمسها من الأشخاص مثل مقابض الأبواب وصنابير المياه، وتوفير تهوية جيدة للأماكن المغلقة وتنظيف فلاتر التكييفات بصفة دورية، ومنع التزاحم أمام دورات المياه، ووضع ملصقات أرضية لتنظيم الحركة.

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مستند (2)

 


عودة المطاعم

المنشآت السياحية

عودة الكافيهات

اخبار مصر

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