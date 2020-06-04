وزير التعليم: طالبنا بتوفير 33 مليون كمامة و17 ألف جهاز قياس الحرارة

كتب محمد شرقاوى

نفى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، وجود أى تضارب فى قرارات الوزارة حول الثانوية العامة ، مؤكدا أن كل ما تم إعلانه تم تنفيذه.

وقال الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، إنه طالب بتوفير 33 مليون كمامة و17 ألف جهاز قياس الحرارة استعدادا للامتحان، مضيفا انه ستكون هناك بوابات معقمة لدخول الطلاب اللجان الامتحان وسيستلموا ادوات التعقيم، مؤكدا أنه كان يمكن إجراؤء امتحان الثاونية العامة خلال 5 أيام.

وأوضح أن إجراء ابحاث بديلا عن امتحان الثانوية العامة حل غير مطروح، ولا يوجد بنيه إلكترونيا تتيح إجراء امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا، وامتحان الثانوية العامة فى موعدة 21 يونيو، مضيفا أن يمكن للطلاب تأجيل الامتحان للدور الثانى أو للسنة القادمة إذا أرادوا.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه سيتم تعقيم الألوف من المعلمين، الذين سيصححوا 6 مليون امتحان خلال 20 يوما، مضيفا أنه سيكون هناك 3 أشهر بين اجراء الامتحان وبدء التنسيق الجامعى، وفكرة الأبحاث تم طرحها مبكرا لسنوات النقل كما تم تنفيذ فكرة الامتحان الالكتروني وتم مناقشة الأمر للثانوية العامة ولكن العدالة وتكافؤ الفرص يحتمان إقامة الامتحان التقليدي وتم تشكيل لجنة عليا للتخفيف على الطلاب.

وأوضح أن البوابات الكترونية ويسبقها علامات الكترونية لارشاد الطلاب لاماكن الدخول فضلا عن وجود مطهرات سيتم توزيعها على الطلاب وكمامات وواقي للاحذية مع تعقيم المدارس واللجان وسيتم توفير 33 مليون كمامة.

وأشار الوزير إلى وجود استثناء لأصحاب الظروف الخاصة لدخول امتحان الدور الثاني بنفس الدرجات او التأجيل للعام المقبل مؤكدا أن وزارة الصحة مطمئنة للإجراءات الاحترازية في ظل عدم انتهاء ازمة كورونا والسعي للتعايش معها .