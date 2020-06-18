اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 يونيو 2020 01:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

فوائد البروتين فى نظامك الغذائى منها حرق الدهون وتقوية المناعة

الخميس، 18 يونيو 2020 01:00 ص
فوائد البروتين فى نظامك الغذائى منها حرق الدهون وتقوية المناعة فوائد البروتين
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

البروتين هو عنصر غذائي مهم يلعب دورًا رئيسيًا في الجسم بأكمله، إنه يصنع الهرمونات والإنزيمات، بينما يساعد أيضًا في الحفاظ على صحة العضلات والعظام والدم والشعر والأظافر يساعد البروتين على بناء وإصلاح وصيانة الأنسجة، بالإضافة إلى تعزيز جهاز المناعة، وزيادة حرق الدهون وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري، وفقاً لموقع theactivetimes.

Annotation 2020-06-17 164403
 

فوائد البروتين

فوائد البروتين عديدة ونحتاج جميعًا إلى كميات مختلفة من البروتين وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، فإن الاستهلاك الموصى به من البروتين للبالغين الذين يكونون في متوسط ​​النشاط والوزن هو 49 جم في اليوم للنساء و 56 جم في اليوم للرجال.

بعض أفضل مصادر البروتين تشمل الحليب والبيض واللبن والفول ومع ذلك ، يمكنك أيضًا استهلاكه في شكل مكمل غذائي.

وإليكم فوائد البروتين
 

بناء العضلات

أثبتت الدراسات أن شرب مخفوق البروتين مباشرة بعد التمرين يحسن كتلة العضلات.

تعزيز نظام المناعة لديك

يتكون جهاز المناعة الخاص بك من البروتينات، فإنه يحتاج إلى تخليق البروتين الجديد للعمل إذا لم تحصل على ما يكفي منه، فسوف يضعف نظام المناعة لديك، يجب أن تستهلك النساء البالغات 49 جرامًا من البروتين يوميًا ويجب أن يستهلك الرجال البالغون 56 جرامًا.

يساعد على تخفيف آلام العضلات

 أثناء ممارسة التمارين الرياضية، يوجه جسمك بشكل طبيعي الطاقة والأحماض الأمينية لدعم تقلصات العضلات وليس تخليق البروتين بعد التمرين، تمر العضلات بمرحلة التعافي.

ومرحلة الشفاء هي عندما يتم إصلاح العضلات يتم استخدام الطاقة والأحماض الأمينية في تخليق البروتين، مما يساعد على إصلاح العضلات.

جرب شرب مخفوق البروتين أو إضافة المكسرات إلى نظامك الغذائي لتخفيف ألم العضلات بعد التمرين.

 زيادة حرق الدهون

وقد ثبت أن البروتينات الغذائية تزيد من عملية التمثيل الغذائي أو عملية الأيض وحرق الدهون فهو يساعد على زيادة كتلة عضلاتك ، مما يؤدي في النهاية إلى بدء عملية التمثيل الغذائي وتحسين حرق السعرات الحرارية.

فقدان الوزن والشعور بالشبع

أثبت البروتين أنه يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يؤدي إلى استهلاك أقل للطعام إن الحصول على بروتين كافٍ يأتي من طعامك يؤدي إلى حرق الدهون.

يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري

تناول مصادر صحية من البروتين مثل المكسرات والأسماك والفاصوليا، وتأكد من تخطي اللحوم المصنعة وتظهر الأبحاث أن النظام الغذائي الغني بالدهون الأحادية والدهون غير المشبعة قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكر وأمراض القلب.

 


فوائد البروتين

البروتين

فوائد البروتين الصحية

مصادر البروتين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

العلماء يتوصلون لـ27 بروتينا يتنبأ بمرضى الحالات الخطيرة لفيروس كورونا

السبت، 06 يونيو 2020 02:00 م

10 تحاليل للتحقق من صحة جهازك المناعى فى زمن الكورونا.. نقص خلايا الدم البيضاء يعنى أنك لا تستطيع محاربة العدوى.. CRP بروتين يحدد الخلايا المصابة بفيروس.. نقص فيتامين د والزنك والمغنسيوم يجعلك أكثر عرضة للمرض

الخميس، 04 يونيو 2020 12:00 ص

ماذا يحدث فى جسمك إذا تناولت كميات كبيرة من البروتين

الإثنين، 11 مايو 2020 07:00 ص

البطاطس تحافظ على قوة عضلات النساء.. والسر فى البروتين النباتى

الجمعة، 08 مايو 2020 09:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"تنسيقية الأحزاب": مبادرة الوعى أمان مستمرة بتقديم الدعم لأهالينا وللأطقم الطبية

"تنسيقية الأحزاب": مبادرة الوعى أمان مستمرة بتقديم الدعم لأهالينا وللأطقم الطبية

محافظ مطروح: توفير أتوبيسات لنقل العائدين من ليبيا لمقر إقامتهم ببنى سويف

محافظ مطروح: توفير أتوبيسات لنقل العائدين من ليبيا لمقر إقامتهم ببنى سويف

أخبار × 24 ساعة..السيسى يكلف أجهزة الدولة بانهاء أزمة المصريين المحتجزين بليبيا

أخبار × 24 ساعة..السيسى يكلف أجهزة الدولة بانهاء أزمة المصريين المحتجزين بليبيا

التموين: 10 ملايين صاحب بطاقة سجلوا أرقام هواتفهم على موقع "دعم مصر" حتى الآن

التموين: 10 ملايين صاحب بطاقة سجلوا أرقام هواتفهم على موقع "دعم مصر" حتى الآن

وزير الكهرباء: أصغر قرية فى مصر ستحصل على الخدمة بأعلى جودة قريبا

وزير الكهرباء: أصغر قرية فى مصر ستحصل على الخدمة بأعلى جودة قريبا

الصحة: فحص "قرب" الدم بتكنولوجيا الحمص النووى للتأكد من خلوها من الفيروسات

الصحة: فحص "قرب" الدم بتكنولوجيا الحمص النووى للتأكد من خلوها من الفيروسات

الزراعة: ارتفاع صادرات البصل والثوم لـ282 ألف طن إلى جميع الأسواق العالمية

الزراعة: ارتفاع صادرات البصل والثوم لـ282 ألف طن إلى جميع الأسواق العالمية

الصحة: توفير 100 سرير رعاية مركزة و20 جهاز تنفس صناعى بمستشفيات محافظة الجيزة

الصحة: توفير 100 سرير رعاية مركزة و20 جهاز تنفس صناعى بمستشفيات محافظة الجيزة

وزيرة الهجرة: 57 ألف مصرى عادوا إلى أرض الوطن منذ بداية جائحة كورونا

وزيرة الهجرة: 57 ألف مصرى عادوا إلى أرض الوطن منذ بداية جائحة كورونا

الصحة: تسجيل 1363 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 84 وفاة

الصحة: تسجيل 1363 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 84 وفاة

الجمعة.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 14 ساعة بسبب تحويل المرافق

الجمعة.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 14 ساعة بسبب تحويل المرافق

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ85 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ85 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة