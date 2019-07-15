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تعرف على مصادر البروتين الجيدة فى الطعام

الإثنين، 15 يوليه 2019 10:00 م
تعرف على مصادر البروتين الجيدة فى الطعام مكسرات ـ أرشيفية
كتبت فاطمة ياسر

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البروتين يعد من أفضل أنواع العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، وعند التعرض لنقصه في الجسم يتسبب هذا الأمر فى العديد من الأضرار على الصحة العامة كضعف العضلات والمفاصل، وأشياء أخرى، ولذا خلال الأسطر القادمة سنتعرف على الأطعمة التي يتوفر فيها عنصر البروتين، وذلك وفقا لموقع "HEALTH".

عنصر البروتين يعد من أهم العناصر لجسم الإنسان، حيث إن توفره في الجسم يساهم بشكل كبير في بناء العضلات والخلايا والأنسجة، وأيضا يعمل على الحصول على الطاقة، وتقوية الجهاز المناعي في الجسم بشكل كبير، والحد من الإصابة بأي مشاكل به،  ولذا يجب توفره بكثرة.

ومن أهم الأطعمة التي يتوفر فيها عنصر البروتين التالي:

- البقوليات..تعد من أهم الأطعمة الغنية بعنصر البروتين، ومنها الفول والعدس والحمص والفاصوليا والبازلاء.

-الحليب والأجبان والزبادي..تعد من أهم الأطعمة الغنية بعنصر البروتين، والتي تساهم بشكل كبير في حصول الجسم علي عنصر البروتين، ولذا عليك تناوله بكثرة لأنهم أيضا أغنياء بعنصر الكالسيوم الذي يحافظ علي صحة العظام بشكل كبير.

-الصويا.. تعد بديلا للبروتين، وتساهم بشكل كبير في إمداد الجسم بعنصر البروتين ، كما أن تناولك للأطعمة الغنية بهذا العنصر تساهم بشكل كبير في تنظيم نسبة الكولسترول في الجسم، وتحمي العظام بشكل كبير، وستجد الصويا في حليب الصويا، وفول الصويا.

-المكسرات..من أفضل الأطعمة الغنية بعنصر البروتين، والتي تساهم بشكل كبير في إمداد الجسم بهذا العنصر الهام في جسم الإنسان، ولذا يمكنك تناول حفنة يوميا من المكسرات كعين الجمل والكاجو وللوز.

 


البروتين

فوائد البروتين

عناصر البروتين

اطعمة غنية بالبروتين

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