أخبار 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1367 حالة إيجابية جديدة لكورونا.. و34 وفاة

كتب سيد الخلفاوى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..

الصحة توزع مستلزمات وقائية وأدوية على المخالطين لحالات كورونا بواحة سيوة

الصحة: تسجيل 1367 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و34 حالة وفاة

وزير الرى يستأنف العمل من مكتبه الثلاثاء بعد انتهاء العزل المنزلى

الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد 3 أيام والعظمى بالقاهرة تصل 39 وجنوبا 43 درجة

وزير الكهرباء يشيد بمبادرة اليوم السابع"سيبها علينا":بعرف منها شكاوى المواطنين

لجنة مكافحة كورونا: ارتفاع الإصابات خلال الأسبوعين المقبلين.. وانخفاضها تدريجيا

وزيرة الصحة: لا نعلم حتى الآن إذا كنا فى مرحلة ذروة فيروس كورونا.. فيديو

وزيرة الصحة: التوسع فى مستشفيات علاج كورونا بزيادة عددها 376 مستشفى

الصحة 5400 وحدة و1000 قافلة لتوزيع أدوية كورونا على مخالطى الحالات الإيجابية

الصحة تناشد المتعافين من كورونا بالتبرع بالبلازما بعد 14 يوما من الشفاء

السكة الحديد: تشغيل قطارات إضافية بالوجهين البحرى والقبلى لمواجهة الكثافات

وزيرة الصحة تجرى جولة بمستشفيات القاهرة للتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمرضى

الصحة: 6456 حالة تحولت نتائج عيناتهم من إيجابى إلى سلبى لفيروس كورونا

فيديو.. رئيس المترو: 100% من الركاب اليوم التزموا بقرار ارتداء الكمامات

الكنيسة القبطية: استمرار وقف الصلوات حتى 27 يونيو وقداسين استثنائيين

الصحة: شفاء 5693 حالة من كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحى

الصحة تعتمد سلسلة تحليل بخلاف PCR كدليل على الإصابة بكورونا.. اعرف التفاصيل