اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 مايو 2020 12:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1367 حالة إيجابية جديدة لكورونا.. و34 وفاة

الأحد، 31 مايو 2020 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1367 حالة إيجابية جديدة لكورونا.. و34 وفاة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..

 

الصحة توزع مستلزمات وقائية وأدوية على المخالطين لحالات كورونا بواحة سيوة 

الصحة: تسجيل 1367 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و34 حالة وفاة 

وزير الرى يستأنف العمل من مكتبه الثلاثاء بعد انتهاء العزل المنزلى 

الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد 3 أيام والعظمى بالقاهرة تصل 39 وجنوبا 43 درجة 

وزير الكهرباء يشيد بمبادرة اليوم السابع"سيبها علينا":بعرف منها شكاوى المواطنين 

لجنة مكافحة كورونا: ارتفاع الإصابات خلال الأسبوعين المقبلين.. وانخفاضها تدريجيا 

وزيرة الصحة: لا نعلم حتى الآن إذا كنا فى مرحلة ذروة فيروس كورونا.. فيديو 

وزيرة الصحة: التوسع فى مستشفيات علاج كورونا بزيادة عددها 376 مستشفى 

الصحة 5400 وحدة و1000 قافلة لتوزيع أدوية كورونا على مخالطى الحالات الإيجابية 

الصحة تناشد المتعافين من كورونا بالتبرع بالبلازما بعد 14 يوما من الشفاء 

السكة الحديد: تشغيل قطارات إضافية بالوجهين البحرى والقبلى لمواجهة الكثافات 

وزيرة الصحة تجرى جولة بمستشفيات القاهرة للتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمرضى 

الصحة: 6456 حالة تحولت نتائج عيناتهم من إيجابى إلى سلبى لفيروس كورونا 

فيديو.. رئيس المترو: 100% من الركاب اليوم التزموا بقرار ارتداء الكمامات 

الكنيسة القبطية: استمرار وقف الصلوات حتى 27 يونيو وقداسين استثنائيين 

الصحة: شفاء 5693 حالة من كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحى 

الصحة تعتمد سلسلة تحليل بخلاف PCR كدليل على الإصابة بكورونا.. اعرف التفاصيل 

 

 


اخبار مصر

كورونا

فيروس كورونا

اخبار الحكومة

اخبار مصرية

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ 370 ألف حالة

حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ 370 ألف حالة

الصحة تنشر فيديو للأطباء من الرعاية المركزة بمستشفيات العزل

الصحة تنشر فيديو للأطباء من الرعاية المركزة بمستشفيات العزل

النائب محمد الفيومى يعلن إصابة 8 من أفراد أسرته بفيروس كورونا

النائب محمد الفيومى يعلن إصابة 8 من أفراد أسرته بفيروس كورونا

أخبار 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1367 حالة إيجابية جديدة لكورونا.. و34 وفاة

أخبار 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1367 حالة إيجابية جديدة لكورونا.. و34 وفاة

الداخلية تفكك البؤر الإجرامية.. المجموعات القتالية تقتحم أوكار الجريمة وتحرز 4 آلاف قطعة سلاح منها جرينوف و 63 كيلو هيروين.. و سقوط 8 هاربين من الإعدام .. وضبط قضايا تربح واستغلال نفوذ بقيمة 8.8 مليار جنيه

الداخلية تفكك البؤر الإجرامية.. المجموعات القتالية تقتحم أوكار الجريمة وتحرز 4 آلاف قطعة سلاح منها جرينوف و 63 كيلو هيروين.. و سقوط 8 هاربين من الإعدام .. وضبط قضايا تربح واستغلال نفوذ بقيمة 8.8 مليار جنيه

ترامب: أعمال العنف فى البلاد يقوم بها "لصوص فوضويون"

ترامب: أعمال العنف فى البلاد يقوم بها "لصوص فوضويون"

الصحة الروسية تصادق على أول دواء ضد فيروس كورونا فى البلاد

الصحة الروسية تصادق على أول دواء ضد فيروس كورونا فى البلاد

النيابة تؤكد تعد المتهمين جنسيا على منة فتاة التيك توك وعرض أهاليهم أموالا لاسترضائها

النيابة تؤكد تعد المتهمين جنسيا على منة فتاة التيك توك وعرض أهاليهم أموالا لاسترضائها

وزير الاتصالات: الصحة حلت مشكلة الخط الساخن بتطبيق لمتابعة المرضى

وزير الاتصالات: الصحة حلت مشكلة الخط الساخن بتطبيق لمتابعة المرضى

حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ2 مليون و700 ألف حالة

حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ2 مليون و700 ألف حالة

وفيات كورونا فى الولايات المتحدة تتجاوز 105 آلاف حالة والإصابات تتخطى 1.8 مليون

وفيات كورونا فى الولايات المتحدة تتجاوز 105 آلاف حالة والإصابات تتخطى 1.8 مليون

كرم جبر: اتفاق مع المركز الطبى للسكة الحديد لعلاج صحفيى المؤسسات القومية من كورونا

كرم جبر: اتفاق مع المركز الطبى للسكة الحديد لعلاج صحفيى المؤسسات القومية من كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة