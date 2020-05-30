وزيرة الصحة تجرى جولة بمستشفيات القاهرة للتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمرضى

كتب وليد عبد السلام

أجرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، منذ قليل، جولة تفقدية على عدد من المستشفيات والمراكز الطبية فى القاهرة، للاطمئنان على دورة العمل بالمستشفيات وتقديم الخدمة الطبية لمرضى كورونا وغيرهم.

وكانت أكدت اللجنة العليا لوضع بروتوكولات علاج فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة انتهاءها من تحديث بروتوكول علاج مصابى فيروس كورونا على أن يتم الابقاء على عقار هيدروكسى كلوروكين واستبعاد التامفلو من العلاج خلال الفترة المقبلة.

وقالت الدكتورة جيهان العسال أستاذ طب الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة عين شمس ونائب رئيس اللجنة العلمية المكلفة بوضع بروتوكولات العلاج لفيروس كورونا أن اللجنة انتهت من تحديث البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا موضحة أنه تم الابقاء على عقار الهيدروكسى كلوروكين ضمن بروتوكول العلاج مع بعض أدوية مضادات الفيروسات.