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وزير الرى يستأنف العمل من مكتبه الثلاثاء بعد انتهاء العزل المنزلى لمخالطته محافظ الدقهلية

السبت، 30 مايو 2020 01:02 م
وزير الرى يستأنف العمل من مكتبه الثلاثاء بعد انتهاء العزل المنزلى لمخالطته محافظ الدقهلية الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية
كتبت أسماء نصار

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والرى، أن الدكتور  محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، سيواصل العمل من مكتبه بالوزارة بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل بعد انتهاء فترة العزل المنزلى، لمخالطته محافظ الدقهلية الذى أصيب بفيروس كورونا المستجد.
 
وكان الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى فضّل الالتزام بالعزل المنزلى خلال الفترة الماضية والالتزام بكافة الاشتراطات الإحترازية طبقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.
 
واشار المتحدث الرسمى باسم الوزارة إلى أن الوزير مارس العمل خلال الفترة الماضية من المنزل عن طريق وسائل التواصل الالكترونية المختلفة وتم متابعة كافة الاعمال التى تقوم بها الوزارة فى ظل فترة أقصى الاحتياجات والعمل على تلبية كافة الاستخدامات المائية المطلوبة .
 
 

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