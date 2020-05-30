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وزيرة الصحة: لا نعلم حتى الآن إذا كنا فى مرحلة ذروة فيروس كورونا.. فيديو

السبت، 30 مايو 2020 06:11 م
وزيرة الصحة: لا نعلم حتى الآن إذا كنا فى مرحلة ذروة فيروس كورونا.. فيديو الدكتورة هالة زايد
كتب محمد عبد العظيم

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قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد، فإن أى أعراض للجهاز التنفسى أو ارتفاع درجة الحرارة أو إسهال سنعتبرها حالة مصابة بفيروس كورونا، لافتة إلى أنه سيتم إجراء أشعة وتحاليل ومن ثم يتم البدء فى علاج هذه الحالة من الفيروس

وأضافت خلال تصريحات لقناة "اكسترا نيوز"، أن مسحة فيروس كورونا سوف تكون أمر ثانوى ولأنه حال إظهار أن الأشعة بها التهاب رئوى فيحصل على العلاج فورا، مشيرة إلى أن هناك بروتوكول خاص بالعلاج على موقع الوزارة ويتم علاج الحالات البسيطة والمتوسطة واتاحنا العلاج والخدمة فى 376 مستشفى على مستوى الجمهورية حيث أن كل حى ومركز فى المحافظات يتوفر فيه خدمة لعلاج مصابى كورونا، بالإضافة إلى توفير العلاج فى أكثر من 5 آلاف وحدة صحية ومركز طبى، والسيارات المتنقلة حيث يوجد فى القاهرة فقط 65 قافلة متنقلة لعلاج مرضى كورونا وتوفر خدمات صحية وإرشادات للمخالطين

وقالت وزيرة الصحة هالة زايد، لا نستطيع تحديد هل نحن فى مرحلة ذروة كورونا أم لا، موضحة أننا نعلم أننا فى مرحلة الذروة عندما نتخطاها وتبدأ أعداد الإصابات فى الانخفاض لمدة أسبوعين.

وأشارت أن الحالات المصابة تصل المستشفيات فى حالة متأخرة جدا، إذ يقرر البعض رفض العلاج قائلا أنه سيتعالج فى منزله

وتابعت الدكتورة هالة زايد، أنه تم تخصيص أكثر من طريقة لتقديم الوقاية اللازمة إلى الأطباء، وتم توفير 20 سريرا داخل كل مستشفى للعزل للأطباء، مشددة على أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بالرعاية اللازمة للأطقم الطبية

وطالبت جموع المواطنين بعدم الخروج من المنازل إلا بعد ارتداء الماسكات الطبية للحفاظ على حياتهم وكذلك عدم خروج كبار السن والسيدات الحوامل واصحاب الأمراض المزمنة إضافة إلى تقليل الخروج من المنازل ومنع التجمعات


وزيرة الصحة

فيروس كورونا

كورونا

هالة زايد

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