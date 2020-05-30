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السكة الحديد: تشغيل قطارات إضافية بالوجهين البحرى والقبلى لمواجهة الكثافات

السبت، 30 مايو 2020 06:09 م
السكة الحديد: تشغيل قطارات إضافية بالوجهين البحرى والقبلى لمواجهة الكثافات قطار - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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أعلنت هيئة السكة الحديد أنه تقرر تشغيل قطار 911 على خط القاهرة الإسكندرية ليقوم من محطة القاهرة الساعة العاشرة صباحًا والعودة بقطار 3920 على خط الإسكندرية القاهرة، ليقوم من محطة الإسكندرية الساعة الرابعة وعشرة ظهرًا، وذلك على توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بالدفع بقطارات إضافية لمواجهة الكثافات العالية فى بعض المحطات بالتزامن مع عودة تشغيل قطارات السكة الحديد وعودة الموظفين من إجازات عيد الفطر المبارك

وأضافت هيئة السكة الحديد أنه سيتم وقوف قطار 1001 القادم من أسوان إلى القاهرة بمحطات (البلينا، جرجا، المنشأة، سوهاج، طهطا، طما، أبوتيج، ملوي) وتشغيل قطار مخصوص من سوهاج إلى القاهرة اعتبارًا من الغد الساعة 7.25 من سوهاج للوقوف بجميع المراكز.

 


السكة الحديد

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