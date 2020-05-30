اليوم السابع
Ads
السبت، 30 مايو 2020 11:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة توزع مستلزمات وقائية وأدوية على المخالطين لحالات كورونا بواحة سيوة

السبت، 30 مايو 2020 09:54 م
الصحة توزع مستلزمات وقائية وأدوية على المخالطين لحالات كورونا بواحة سيوة الصحة توزع مستلزمات وقائية وأدوية على المخالطين لحالات كورونا بواحة سيوة
ذكى مكاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حرص وكيل وزارة الصحة في مطروح، على القيام بتوزيع الأدوية على المخالطين لحالات كورونا، وذلك فى أقصى نقطة على الحدود الليبية بقرية بهي الدين التابعة لواحة سيوة، ونشرت وزارة الصحة عبر تويتر صورا لتوزيع حقائب بها مستلزمات وقائية وأدوية فى قرية بهى الدين التابعة لواحة سيوة.

وزارة الصحة المصرية

توزع مستلزمات الوقاية والأدوية
 
وكانت أكدت وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة، من ضمنهم الـ5693 متعافيًا.
 
وزارة الصحة 1
وزارة الصحة 1

 

وزارة الصحة 2
وزارة الصحة 2

 

 
وأضاف أنه تم تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.
 

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحى تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحى، و913 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال رابطين.


وزارة الصحة

وزارة الصحة المصرية

اخبار وزارة الصحة

اخبار الفن

اخبار الفنانين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
النيابة تؤكد تعد المتهمين جنسيا على منة فتاة التيك توك وعرض أهاليهم أموالا لاسترضائها

النيابة تؤكد تعد المتهمين جنسيا على منة فتاة التيك توك وعرض أهاليهم أموالا لاسترضائها

وزير الاتصالات: الصحة حلت مشكلة الخط الساخن بتطبيق لمتابعة المرضى

وزير الاتصالات: الصحة حلت مشكلة الخط الساخن بتطبيق لمتابعة المرضى

حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ2 مليون و700 ألف حالة

حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ2 مليون و700 ألف حالة

وفيات كورونا فى الولايات المتحدة تتجاوز 105 آلاف حالة والإصابات تتخطى 1.8 مليون

وفيات كورونا فى الولايات المتحدة تتجاوز 105 آلاف حالة والإصابات تتخطى 1.8 مليون

كرم جبر: اتفاق مع المركز الطبى للسكة الحديد لعلاج صحفيى المؤسسات القومية من كورونا

كرم جبر: اتفاق مع المركز الطبى للسكة الحديد لعلاج صحفيى المؤسسات القومية من كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 30-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 30-5-2020

البنتاجون يرفع حالة التأهب لدى بعض الوحدات العسكرية تحسبا للتدخل فى مينيسوتا

البنتاجون يرفع حالة التأهب لدى بعض الوحدات العسكرية تحسبا للتدخل فى مينيسوتا

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ67 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ67 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

المتهمان بترويع طفل من ذوى الإعاقة بكلب يعترفان: قريبنا وبنهزر معاه

المتهمان بترويع طفل من ذوى الإعاقة بكلب يعترفان: قريبنا وبنهزر معاه

الصحة: 6456 حالة تحولت نتائج عيناتهم من إيجابى إلى سلبى لفيروس كورونا

الصحة: 6456 حالة تحولت نتائج عيناتهم من إيجابى إلى سلبى لفيروس كورونا

الصحة: شفاء 5693 حالة من كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحى

الصحة: شفاء 5693 حالة من كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحى

متحدث الوزراء: قائدو السيارات الخاصة ومن معهم غير ملزمين قانونا بارتداء الكمامة

متحدث الوزراء: قائدو السيارات الخاصة ومن معهم غير ملزمين قانونا بارتداء الكمامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة