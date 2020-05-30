الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد 3 أيام والعظمى بالقاهرة تصل 39 وجنوبا 43 درجة

كتب محمود راغب

كشف تنبؤ حالة الطقس الذى تصدره الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد لموجة حارة تبدأ الإثنين ولمدة 3 أيام ، حيث تشهد البلاد بدء من الإثنين ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة حتى الأربعاء المقبل .

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة الإثنين 35 درجة ويوم الثلاثاء تصل 36 درجة ، وتصل يوم الأربعاء المقبل لـ 39 درجة لتكون بذلك أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.

وفى جنوب البلاد تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود جنوب البلاد طقس شديد الحرارة خلال هذه الفترة ، على أن تصل درجات الحرارة العظمى شمال وجنوب الصعيد 43 درجة.

وفيما يلى ننشر تفاصيل الموجة الحارة التي من المتوقع أن تشهدها البلاد من يوم الإثنين حتى الأربعاء المقبل:









وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا وشبورة خفيفة صباحا ، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس لطيف، والرياح معتدلة.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس مائل للحرارة والرياح نشطة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس حار والرياح نشطة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة ، و على شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة .

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع نشاط للرياح على جنوب سيناء تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، موضحة أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى والذى يجلب كتلة هوائية قادمة من شمال البحر المتوسط .