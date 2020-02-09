سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 فبراير 2020 01:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة العالمية: 34 ألف إصابة بـ كورونا

الأحد، 09 فبراير 2020 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الصحة العالمية: 34 ألف إصابة بـ كورونا مواجهة فيروس كورونا
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..

السيسى: توافق برلين حول ليبيا تم انتهاكه من قبل أطراف اقليمية معروفة

الصحة العالمية:34 ألف إصابة بـ كورونا بينهم 20 ألفا فى مقاطعة هوبى الصينية

مقتل 17 شخصا على الأقل إثر إطلاق نار عشوائى فى تايلاند

مهندس مصرى يحفر بئر مياه فى أوغندا على نفقته لخدمة إحدى المناطق المحرومة

7 مارس.. الفصل فى دستورية احتساب الخدمة العسكرية ضمن المدة بالخدمة المدنية

فضائح الإخوان.. وثائق تكشف إهدار الإرهابية لأموال ليبيا لصالح أردوغان وقواته


اخبار 24

اخبار مصر

اخبار مصرية

فيروس كورونا

الصين

السيسى

اخبار عاجلة

اخبار اليوم

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الزراعة: حملة قومية تجوب قرى المحافظات لزيادة إنتاج القمح

الزراعة: حملة قومية تجوب قرى المحافظات لزيادة إنتاج القمح

أخبار × 24 ساعة.. الصحة العالمية: 34 ألف إصابة بـ كورونا

أخبار × 24 ساعة.. الصحة العالمية: 34 ألف إصابة بـ كورونا

اليوم السابع: السيسى يؤكد دعم مصر للتنمية الأفريقية

اليوم السابع: السيسى يؤكد دعم مصر للتنمية الأفريقية

عصام الصغير : تقديم خدمة حجز تذاكر القطارات فى مكاتب البريد

عصام الصغير : تقديم خدمة حجز تذاكر القطارات فى مكاتب البريد

ضبط 240 طربة حشيش فى مخزن سرى داخل سيارة ميكروباص بالمنيا

ضبط 240 طربة حشيش فى مخزن سرى داخل سيارة ميكروباص بالمنيا

نجل الحوينى: كمال الأجسام حرام.. والشحات مبروك: ماتفتيش فى الرياضة ملكش فيها

نجل الحوينى: كمال الأجسام حرام.. والشحات مبروك: ماتفتيش فى الرياضة ملكش فيها

"ميرور" ترشح محمد صلاح لتكرار إنجاز هنرى وشيرار بالدوري الإنجليزي

"ميرور" ترشح محمد صلاح لتكرار إنجاز هنرى وشيرار بالدوري الإنجليزي

استبعاد إيجالو من معسكر مانشستر يونايتد فى إسبانيا بسبب فيروس كورونا

استبعاد إيجالو من معسكر مانشستر يونايتد فى إسبانيا بسبب فيروس كورونا

أخبار مصر اليوم .. السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة الاتحاد الأفريقى

أخبار مصر اليوم .. السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة الاتحاد الأفريقى

ميسي يخمد أزمة برشلونة مؤقتًا ويرفض الرحيل.. سكاى سبورتس: البرغوث يستعد لتجديد عقد الـ100 مليون يورو سنويًا لما بعد 2021 بشرط.. وجوارديولا ينفى انتقاله إلى مانشستر سيتي ويطالبه بالاعتزال فى كامب نو

ميسي يخمد أزمة برشلونة مؤقتًا ويرفض الرحيل.. سكاى سبورتس: البرغوث يستعد لتجديد عقد الـ100 مليون يورو سنويًا لما بعد 2021 بشرط.. وجوارديولا ينفى انتقاله إلى مانشستر سيتي ويطالبه بالاعتزال فى كامب نو

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة