سوبر كورة
Ads
السبت، 08 فبراير 2020 05:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فضائح الإخوان.. وثائق تكشف إهدار الإرهابية لأموال ليبيا لصالح أردوغان وقواته

السبت، 08 فبراير 2020 04:00 م
فضائح الإخوان.. وثائق تكشف إهدار الإرهابية لأموال ليبيا لصالح أردوغان وقواته أردوغان والسراج
كتب محمود العمرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت الخلافات والانشقاقات داخل جماعة الإخوان التى تقود المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الليبية، عن فضائح استنزاف أموال ليبيا وثرواتها، وكان أخرها اتهام رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق عبد الرحمن السويحلى، قيادات حزب العدالة والبناء (فرع تنظيم الإخوان فى ليبيا)، بإرهاق خزينة الدولة لصالح إسطنبول.

 

وثائق نشرها موقع تركيا الآن ذكرت أن السويحلى رد على الاتهامات التى وجهها له رئيس ديوان المحاسبة وعضو تنظيم الإخوان خالد شكشك، بالفساد وإهدار أموال عامّة بغير حقّ على سفرياته الخاصّة وإقامة عدد من أفراد أسرته فى فندق بتونس، بمبلغ يقرب نص مليون دينار على نفقة المجلس الرئاسي.

 

وكان شكشك قد نشر عدد من الوثائق قال إنها تدعم اتهاماته بحق السويحلى، وأرفقها ببيان رسمى جاء فيه تمت مراجعة حسابات المجلس الرئاسى من قبل الإدارة المختصة بالديوان عن العام 2017، وأظهرت نتائج الفحص وجود فواتير وأذونات صرف لصالح شركات سياحية تتعلق بنفقات إقامة السويحلى وعدد من أفراد أسرته (أقاموا معه بنفس الجناح فى بعض الفواتير ومنفردين بفواتير أخرى) إبان توليه رئاسة المجلس الأعلى للدولة تم صرفها من قبل الإدارة المالية بديوان المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى، مما يعد مخالفة وفقا للتشريعات النافذة حيث وردت الواقعة بتقرير الديوان المنشور عن العام 2017 بالصفات وليس بالأسماء.

 

15811668470
 

 

15811668471
 

ونشر رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق وثائق تثبت أنه لم يكن المعني بالاتهام بإهدار المال على السفر، وأنّ المتهم شخص آخر يحمل نفس اللقب ويدعى عبد الله السويحلي أيضًا ويعمل مهندسًا ببلدية طرابلس، تمّ إرساله للعلاج في الخارج على حساب المجلس الرئاسي نظرًا لإصابته بمرض عضال، مضيفا بأن كل الأسماء المذكورة ليست من أفراد عائلته.

15811669010
 

 

15811669021
 

 

كان العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، قال إن خزينة الدولة تم استنزافها من طرف شركة "سادات" التركية للاستشارات الدفاعية الدولية، التي تعمل في ليبيا لصالح حكومة الوفاق وتعود تبعيتها لتنظيم الإخوان المسلمين.

 

كما أوضح محجوب في حينه أن هذه الشركة "تستثمر بشكل كبير في الحرب الليبية ، حيث تتولى عمليات جلب المرتزقة السوريين والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا وتسليحهم بعد تدريبهم عسكرياً، ومرافقة الميليشيات المسلّحة التابعة لقوات الوفاق، كما تلعب دور الوسيط لإتمام صفقات بيع وشراء السلاح والمعدات العسكرية بين الشركات المختصة في تركيا وحكومة الوفاق مقابل الحصول على نسبة من الأرباح"، مشيرا إلى أنّها تتولى كذلك تنظيم وإبرام عقود جلب المرتزقة وتحصل على عمولة على كل مرتزق. ولفت إلى أن كل هذه الأموال مدفوعة من خزينة الدولة الليبية".


عاجل

ليبيا

الإرهاب

اردوغان

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بوعزيزى جديد فى تركيا بسبب البطالة.. والمعارضة تواجه أردوغان بتصريحاته

السبت، 08 فبراير 2020 01:29 م

المؤشر العالمى للفتوى: الخطاب الإفتائى بتركيا وخارجه موظف لتأييد أردوغان

السبت، 08 فبراير 2020 12:51 م

حقوقية تركية تفضح نظام أردوغان: التعذيب فى بلادنا ممنهج ولا رادع للجناة

السبت، 08 فبراير 2020 12:50 م

محكمة أمريكية ترفض طلبا تركيا بإسقاط دعوى للمطالبة بتعويضات ضد أردوغان

السبت، 08 فبراير 2020 12:40 م

بلومبرج: أردوغان لم يعد "حليف مفضل" للروس بسبب مغامراته فى الشرق الأوسط

السبت، 08 فبراير 2020 12:32 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نجل الحوينى: كمال الأجسام حرام.. والشحات مبروك: ماتفتيش فى الرياضة ملكش فيها

نجل الحوينى: كمال الأجسام حرام.. والشحات مبروك: ماتفتيش فى الرياضة ملكش فيها

"ميرور" ترشح محمد صلاح لتكرار إنجاز هنرى وشيرار بالدوري الإنجليزي

"ميرور" ترشح محمد صلاح لتكرار إنجاز هنرى وشيرار بالدوري الإنجليزي

استبعاد إيجالو من معسكر مانشستر يونايتد فى إسبانيا بسبب فيروس كورونا

استبعاد إيجالو من معسكر مانشستر يونايتد فى إسبانيا بسبب فيروس كورونا

أخبار مصر اليوم .. السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة الاتحاد الأفريقى

أخبار مصر اليوم .. السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة الاتحاد الأفريقى

ميسي يخمد أزمة برشلونة مؤقتًا ويرفض الرحيل.. سكاى سبورتس: البرغوث يستعد لتجديد عقد الـ100 مليون يورو سنويًا لما بعد 2021 بشرط.. وجوارديولا ينفى انتقاله إلى مانشستر سيتي ويطالبه بالاعتزال فى كامب نو

ميسي يخمد أزمة برشلونة مؤقتًا ويرفض الرحيل.. سكاى سبورتس: البرغوث يستعد لتجديد عقد الـ100 مليون يورو سنويًا لما بعد 2021 بشرط.. وجوارديولا ينفى انتقاله إلى مانشستر سيتي ويطالبه بالاعتزال فى كامب نو

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

تعرف على موعد مشاركة رمضان صبحى فى تدريبات ومباريات الأهلي

تعرف على موعد مشاركة رمضان صبحى فى تدريبات ومباريات الأهلي

السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة بقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى

السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة بقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى

فيديو معلوماتى.. خطة تأمين طلاب المدارس من الأوبئة × 9 معلومات

فيديو معلوماتى.. خطة تأمين طلاب المدارس من الأوبئة × 9 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة