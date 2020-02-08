سوبر كورة
Ads
السبت، 08 فبراير 2020 02:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

بوعزيزى جديد فى تركيا بسبب البطالة.. والمعارضة تواجه أردوغان بتصريحاته

السبت، 08 فبراير 2020 01:29 م
بوعزيزى جديد فى تركيا بسبب البطالة.. والمعارضة تواجه أردوغان بتصريحاته مواطن تركي يشعل فى نفسه النار
كتبت : رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقدم مواطن تركي على حرق نفسه بمحافظة هاتاي التركية، بسبب فقره وعجزه عن توفير ما يكفي لتلبية احتياجات أسرته وأطفاله، بحسب ما نشرته وسائل إعلام تركيا، حيث وقع الحادث أمام مبني محافظة هاتاي، حيث ذكرت صحيفة "برجين خبر" التركية أن المواطن "أ.ي" ، صرخ فى المارة أمام المبني قائلاً : أطفالى جائعين"، ليقدم بعدها على حرق نفسه ليفارق حياته قبل أن ينجح المسعفين فى إنقاذه.

المواطن التركي بعد وصول الاسعاف
المواطن التركي بعد وصول الاسعاف

وتعددت حوادث الانتحار بسبب الضغوط الاقتصادية والاجتماعية فى تركيا خلال الأشهر القليلة الماضية فى ظل موجة غلاء وارتفاع للمعدلات التضخم غير مسبوقة فى العقود الأخيرة فى البلاد.

وتعقيباً على الحادث ذكر نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى تونجاى أوزكان بمقطع فيديو كان يتحدث فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل سنوات عن أن الحكومة هى السبب فى سوء وضع البلاد الإقتصادى.

وقد شارك تونجاى أوزكان فى منشوراً كتب فيه كلمات المواطن الذى توفى بعد أن أحرق نفسه بسبب البطالة:" أطفالى جائعين، أريد عمل ألا تفهمون؟" ومعه فيديو للرئيس التركى رجب طيب أردوغان يتحدث فيه قبل سنوات يقول:" اذا كان المواطن يجمع رزقة من القمامة، ويجمع المخلفات من الأسواق، ويصرخ فى الميادين "أنا جائع"، ولا يستطيع دفع إيجار المنزل وفواتير الكهرباء والماء، فإن الحكومة هى من جعلت البلد فى تلك الوضع".


تركيا

اخبار تركيا

حقوق الانسان في تركيا

اردوغان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محكمة أمريكية ترفض طلبا تركيا بإسقاط دعوى للمطالبة بتعويضات ضد أردوغان

السبت، 08 فبراير 2020 12:40 م

أردوغان فى جزر منعزلة عن شعبه.. الرئيس التركى يوزع الشاى على أنصاره ويترك شعبه يعانى بعد واقعتى انهيار جليدى ومقتل 39 تركيا.. المعارضة التركية: أردوغان ديكتاتور وحزبه العدالة والتنمية لا يشعر بحزن الشعب التركى

الجمعة، 07 فبراير 2020 05:00 م

وصفه بـ"الأصلع".. نيابة تركيا تحقق مع محامى بزعم إهانته وزير داخلية أردوغان

الجمعة، 07 فبراير 2020 04:31 م

كيف تسببت كبيرة مستشارى "أردوغان" فى مقتل 39 تركيا فى انهيارين جليديين؟

الجمعة، 07 فبراير 2020 01:00 ص

تركيا تنزف ..وأردوغان يوزع الشاى ..أين كان الدكتاتور العثمانى وقت حادثة الطائرة المنكوبة وكارثة الإنهيار الجليدى ؟..المعارضة التركية تكشف: الرئيس اختار الاجتماع بـ"الأهل والعشيرة" على تقديم العون للمنكوبين

الخميس، 06 فبراير 2020 10:30 م

الحائز على نوبل أورهان باموك: لا توجد ديمقراطية فى تركيا ولا حرية تعبير

الخميس، 06 فبراير 2020 03:21 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"ميرور" ترشح محمد صلاح لتكرار إنجاز هنرى وشيرار بالدوري الإنجليزي

"ميرور" ترشح محمد صلاح لتكرار إنجاز هنرى وشيرار بالدوري الإنجليزي

استبعاد إيجالو من معسكر مانشستر يونايتد فى إسبانيا بسبب فيروس كورونا

استبعاد إيجالو من معسكر مانشستر يونايتد فى إسبانيا بسبب فيروس كورونا

أخبار مصر اليوم .. السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة الاتحاد الأفريقى

أخبار مصر اليوم .. السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة الاتحاد الأفريقى

ميسي يخمد أزمة برشلونة مؤقتًا ويرفض الرحيل.. سكاى سبورتس: البرغوث يستعد لتجديد عقد الـ100 مليون يورو سنويًا لما بعد 2021 بشرط.. وجوارديولا ينفى انتقاله إلى مانشستر سيتي ويطالبه بالاعتزال فى كامب نو

ميسي يخمد أزمة برشلونة مؤقتًا ويرفض الرحيل.. سكاى سبورتس: البرغوث يستعد لتجديد عقد الـ100 مليون يورو سنويًا لما بعد 2021 بشرط.. وجوارديولا ينفى انتقاله إلى مانشستر سيتي ويطالبه بالاعتزال فى كامب نو

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

تعرف على موعد مشاركة رمضان صبحى فى تدريبات ومباريات الأهلي

تعرف على موعد مشاركة رمضان صبحى فى تدريبات ومباريات الأهلي

السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة بقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى

السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة بقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى

فيديو معلوماتى.. خطة تأمين طلاب المدارس من الأوبئة × 9 معلومات

فيديو معلوماتى.. خطة تأمين طلاب المدارس من الأوبئة × 9 معلومات

أفراح فى منزل عائلة محمد صلاح بالغربية بعد وضع مولودته الثانية صباح اليوم

أفراح فى منزل عائلة محمد صلاح بالغربية بعد وضع مولودته الثانية صباح اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة