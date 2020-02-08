بوعزيزى جديد فى تركيا بسبب البطالة.. والمعارضة تواجه أردوغان بتصريحاته

كتبت : رباب فتحى

أقدم مواطن تركي على حرق نفسه بمحافظة هاتاي التركية، بسبب فقره وعجزه عن توفير ما يكفي لتلبية احتياجات أسرته وأطفاله، بحسب ما نشرته وسائل إعلام تركيا، حيث وقع الحادث أمام مبني محافظة هاتاي، حيث ذكرت صحيفة "برجين خبر" التركية أن المواطن "أ.ي" ، صرخ فى المارة أمام المبني قائلاً : أطفالى جائعين"، ليقدم بعدها على حرق نفسه ليفارق حياته قبل أن ينجح المسعفين فى إنقاذه.



المواطن التركي بعد وصول الاسعاف

وتعددت حوادث الانتحار بسبب الضغوط الاقتصادية والاجتماعية فى تركيا خلال الأشهر القليلة الماضية فى ظل موجة غلاء وارتفاع للمعدلات التضخم غير مسبوقة فى العقود الأخيرة فى البلاد.

وتعقيباً على الحادث ذكر نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى تونجاى أوزكان بمقطع فيديو كان يتحدث فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل سنوات عن أن الحكومة هى السبب فى سوء وضع البلاد الإقتصادى.

وقد شارك تونجاى أوزكان فى منشوراً كتب فيه كلمات المواطن الذى توفى بعد أن أحرق نفسه بسبب البطالة:" أطفالى جائعين، أريد عمل ألا تفهمون؟" ومعه فيديو للرئيس التركى رجب طيب أردوغان يتحدث فيه قبل سنوات يقول:" اذا كان المواطن يجمع رزقة من القمامة، ويجمع المخلفات من الأسواق، ويصرخ فى الميادين "أنا جائع"، ولا يستطيع دفع إيجار المنزل وفواتير الكهرباء والماء، فإن الحكومة هى من جعلت البلد فى تلك الوضع".