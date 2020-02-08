محكمة الأسرة بالإسكندرية تؤجل قضية سمية الخشاب وأحمد سعد لـ 7 مارس

قررت محكمة أسرة سيدى جابر بالإسكندرية، اليوم السبت، تأجيل جلسة الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب، ضد الفنان أحمد سعد في قضية النفقة والعدة خلال زواجهما إلى جلسة 7 مارس القادم لتقديم المستندات من محامى الخصم.

وكانت قد منحت المحكمة الطرفين مهلة للصلح بواسطة الخبير ولكن طالب محامى أحمد سعد بتأجيل القضية لتقديم المستندات لهيئة المحكمة.

وكانت قد تقدمت الفنانة سمية الخشاب بدعوى قضائية تحمل رقم 1939 لسنة 2019 ضد الفنان أحمد سعد بمحكمة الأسرة بالإسكندرية بمحل سكنها ببطاقة الرقم القومى تطالب فيها بالنفقة ومشتقاتها المالية خلال فترة زواجها من الفنان أحمد سعد وتضررها ماديا ونفسيا وقدمت لهيئة المحكمة الأوراق وتقارير طبية تفيد بقيامه بضربها وتعنيفها، وإجرائها عملية جراحية نتيجة ضربه لها بعنف.

وكانت سمية الخشاب نشرت برومو الأغنية والبوستر الدعائى لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "استنوا فيديو كليب "عربية أنا" على قناتي الرسمية على اليوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "عربية أنا.. قالوا فيها الجمال هبة من ربنا.. القوام والدلال عربية أنا والتاريخ ياما قال عربية أنا.. شمس وقت الغروب عربية أنا صعب عنها تتوب وعربية أنا.. أقوى من الخيال".

والأغنية فكرة سمية الخشاب فيبدو أنها تركز فى الفترة الحالية في الغناء للمرأة، وبالتحديد على قضايا المرأة العربية الشرقية بصفاتها وملامحها، خاصة بعد نجاح أغنيتها "بتستقوى"، والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب من إخراج جميل المغازى، التى تحارب من خلاله العنف ضد المرأة.

من جانب آخر تقدم سمية بطولة مسرحية "يا تصيب يا تخيب" في السعودية بطولة أحمد آدم وحجاج عبد العظيم وسامح حسين ومروة عبد المنعم وتأليف محمد نبوى وعلاء حسن ومن إخراج محسن رزق، وتسجل عودة التعاون بين أحمد آدم وسمية الخشاب بعد 17 عاماً من عرض فيلم "الرجل الأبيض المتوسط" الذى جمعهما لأول مرة وذلك تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بعيداً عن موسم الرياض الترفيهى المقام حالياً، والعمل إنتاج مشترك بين منتج مصرى وآخر سعودى.