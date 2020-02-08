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صور.. وزير السياحة يتفقد أعمال مشروع الهوية البصرية بمعابد الأقصر والكرنك

السبت، 08 فبراير 2020 01:42 م
صور.. وزير السياحة يتفقد أعمال مشروع الهوية البصرية بمعابد الأقصر والكرنك دكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار
كتبت آمال رسلان

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قام الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار صباح اليوم السبت بزيارة إلى معبد الأقصر ومعابد الكرنك وذلك لتفقد الأعمال التى يتم تنفيذها ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية فى تلك المنطقة وعناصر مشروع الهوية البصرية.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الزيارة التفقدية جاءت قبل اجتماع وزير السياحة والآثار بالمستثمرين السياحيين فى محافظة الأقصر، ضمن سلسلة الاجتماعات واللقاءات التى يجريها منذ دمج حقيبة السياحة والآثار مع المستثمرين السياحيين فى جميع محافظات مصر لدعم الحركة السياحية.

ورافق الدكتور العنانى خلال الجولة الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعبد الفتاح العاصى مساعد الوزير لشئون الفنادق، حيث تم تفقد أعمال الترميم الخاصة بتمثال رمسيس الثانى والموجود بالجهة الغربية للفناء الأول لمعبد الأقصر، بالإضافة إلى ما تم تنفيذه من عناصر مشروع الهوية البصرية بمعبد الأقصر، ومعابد الكرنك منها البوابات الحديثة بمداخل المعابد، والمنافذ الجديدة لبيع التذاكر، واللوحات الإرشادية الحديثة التى تم وضعها بأماكن متفرقة فى المعابد والتى تتوافق مع طابع الهوية البصرية، بالإضافة الى بطاقات التعريف الخاصة بالعاملين بالمعابد ، والمقاعد الخشبية الجديدة لاستراحة الزوار وسلات القمامة المتطورة لفصل أنواع القمامة، والحواجز التى تحدد مسار الزيارة بالمعابد ومظلات لحماية الزوار من الشمس.

وتم الانتهاء حتى الآن من حوالى 80% من أعمال المرحلة الأولى من عناصر مشروع الهوية البصرية والذى بدأ عام 2019 والتى شملت معابد الكرنك و الأقصر و طريق الكباش، أما المرحلة الثانية فسيتم تنفيذها فى البر الغربى للأقصر.

جدير بالذكر أنه تم تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتأهيل معابد الأقصر و الكرنك، لإتاحته للزوار من ذوى الاحتياجات الخاصة، عن طريق تمهيد طرق خاصة تسمح باستخدام الكرسى المتحرك لذوى الإعاقة الحركية والبصرية، بالإضافة إلى لوحات إرشادية لذوى الإعاقة السمعية.

 

 

 
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الدكتور خالد العنانى خلال الجولة

 
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معبد الكرنك

 
 
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جولة وزير السياحة والأثار

 
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خالد العنانى فى الأقصر

 
 
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لوحات ارشادية


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