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مهندس مصرى يحفر بئر مياه فى أوغندا على نفقته لخدمة إحدى المناطق المحرومة

السبت، 08 فبراير 2020 04:38 م
مهندس مصرى يحفر بئر مياه فى أوغندا على نفقته لخدمة إحدى المناطق المحرومة وزير الرى خلال لقاء المهندس عصام جاد الكريم
كتبت أسماء نصار

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التقى الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، بالمهندس عصام جاد الكريم، مفتش رى بالوزارة وعضو بعثة الرى المصرى بأوغندا، حيث أنهى فترة عمله بمدينة جنجا- "خزان أوين".

 

وأوضحت وزارة الرى أنه فى ضوء الدور الاجتماعى لبعثة الرى المصرى، تم الاندماج مع المجتمع المحلى الأوغندى حيث قام المهندس عصام محمد جاد الكريم بحفر بئر مياه نظيفة بعمق حوالى 30 مترًا، (على حسابه الشخصى)، لمساعدة السكان المحليين فى توفير مياه الشرب النظيفة ورفع المعاناة عن كاهلهم ليخدم حوالى 150 أسرة بما يتجاوز 1000 فرد، حيث إن أقرب مكان للمياه النظيفة على مسافة تتجاوز 5 كم وهذا التصرف شجع المصريين لحفر ثلاثة آبار أخرى.

 

واستعرض عبد العاطى أعمال الصيانة وتأهيل 6 استراحات تم تنفيذها عن طريق التشغيل الذاتى للرى المصرى دون إسنادها لشركات مما عمل على توفير ما يقارب من 500 ألف دولار للدولة فى ظل عدم عمل أى صيانة لها منذ اكثر من 50 سنة.

 

يذكر أن وزارة الرى قامت بإنشاء عدة خزانات وسدود حصاد مياه الأمطار سعة كل خزان 10 آلاف متر مكعب بقيمة 1،350 مليون دولار، حتى يتسنى للسكان المحليين الاستفادة منها فى توفير احتياجاتهم المائية فى موسم الجفاف؛ وأثنى وزير الرى على الجهود المبذولة من أعضاء بعثة الرى المصرى لتأهيل الاستراحات بالتشغيل الذاتى لاستعادة جمالها ورونقها لتصبح واجهة مشرفة للرى المصرى فى أوغندا.

 

يذكر أن العلاقات المصرية الأوغندية فى مجال مقاومة الحشائش المائية تجلت خلال السنوات السابقة فى العديد من المشروعات مثل المشروع المصرى الأوغندى لمقاومة الحشائش المائية، والذى بدأ منذ عام 1999 لمقاومة الحشائش المائية فى البحيرات الاستوائية باستخدام المعدات الميكانيكية الثقيلة.

 


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