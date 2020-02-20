باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. وفاة شخصين بسبب فيروس كورونا فى إيران.. رئيس حكومة تونس يعرض تشكيلته الوزارية على الرئيس سعيد.. والجزائر تعتبر 22 فبراير يوما للأخوة بين الشعب وجيشه

كتب محمد جمال

لكى لا تبحث كثيرًا وتبقى على دراية دائمة، بجميع الأحداث سواء العالمية أو العربية، ينشر "اليوم السابع" ملخصا لأهم الأخبار والموضوعات خلال الساعات الماضية. رئيس الحكومة التونسى المكلف إلياس الفخفاخ يعرض حكومته على الرئيس سعيد قدم رئيس الحكومة التونسى المكلف إلياس الفخفاخ اليوم الأربعاء رسميا تشكيلة حكومته للرئيس قيس سعيد بعد أن توصل إلى اتفاق مع حزب النهضة ، منهيا أزمة سياسية مستمرة منذ نحو أربعة أشهر، والوصول إلى اتفاق حول حكومة ائتلاف تحظى بالأغلبية فى البرلمان من شأنه أن يجنب البلاد الذهاب إلى انتخابات مبكرة.

رئيس الحكومة التونسى المكلف إلياس الفخفاخ

تعطيل المدارس والجامعات فى مدينة قم الإيرانية لمنع انتشار فيروس كورونا

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بتعطيل جميع المدارس والجامعات، فى مدينة قم بإيران، غدا الخميس، خوفا من انتشار العدوى، وذلك بعد وفاة مسنين اثنين اليوم متأثرين بالمرض، وذكرت وكالة "إرنا"، أنه تم "تعطيل كافة المدارس والجامعات يوم غد الخميس فى مدينة قم لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد". المغرب ترفض التقرير السنوى لمنظمة العفو الدولية حول حالة حقوق الإنسان عبرت السلطات المغربية عن رفضها التام للادعاءات والمواقف التى تبنتها منظمة العفو الدولية، والتى تهدف إلى تبخيس جهود المملكة المغربية فى تعزيز الممارسة الحقوقية، وأكدت السلطات المغربية فى معرض ردها بشأن وثيقة "التقرير السنوى لمنظمة العفو الدولية حول حالة حقوق الإنسان فى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط 2019"، خيارها الطوعى فى ترسيخ مكتسبات حقوق الإنسان وفى الانفتاح والحوار والتعاون مع الآليات الأممية وكذا مع المنظمات غير الحكومية العاملة فى هذا المجال.

عاهل المغرب الملك محمد السادس

الادعاء الفرنسى يفتح تحقيقا رسميا فى معاملات تتعلق بكارلوس غصن

قال الادعاء العام الفرنسى اليوم الأربعاء إنه عين قاضيا للتحقيق بشكل رسمى فى معاملات مالية مشبوهة مزعومة مرتبطة بشركة رينو، قال مصدر قضائى إنها تتعلق برئيس الشركة السابق كارلوس غصن، وقال مكتب الادعاء العام فى نانتير بضواحى العاصمة الفرنسية باريس فى بيان إنه سيفتح تحقيقا رسميا بشأن شخص لم يكشف عن اسمه يتعلق بعدة تهم منها اختلاس أصول. غصن إيران تعفى العراقيين من التأشيرة 3 أشهر أعلنت السفارة الإيرانية فى بغداد اليوم الأربعاء، إعفاء العراقيين من التأشيرة ثلاثة أشهر، ودعتهم إلى التوجه للحدود بين البلدين دون الحاجة للفيزا، وقال نائب السفير الإيرانى موسى طبطبائى فى بيان صحفى، إن "السفر إلى إيران فى أشهر رجب وشعبان ورمضان، سيكون بدون الحاجة إلى استصدار فيزا مسبقة من السفارة". تحذيرات من أمطار غزيرة تهدد مناطق ضربتها الفيضانات مؤخراً ببريطانيا أصدر مكتب الإرصاد الجوى فى بريطانيا اليوم تحذيرات جراء توقع هطول أمطار غزيرة فى مناطق واسعة من مقاطعة ويلز وشمال غرب إنجلترا وغرب أسكتلندا، ودعا المكتب المواطنين فى المناطق التى غمرتها مياه الفيضانات خلال الأسبوع الماضى إلى توخى الحذر خوفاً من حدوث انهيار نظم الدفاع. بريطانيا القضاء الجزائرى يقرر وضع مدير النهار الجزائرية قيد الحبس بسبب اتهامات بالفساد أمرت محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة مساء بإيداع المدير العام لمجمع النهار الإعلامى محمد مقدم وشهرته أنيس رحمانى الحبس المؤقت، وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية فقد تم تقديم أنيس رحمانى المتواجد حاليا بسجن القليعة أمام المحكمة من جانب أجهزة الأمن بتهمتى إهانة هيئة نظامية والمساس بالحياة الخاصة للأشخاص، وكان قاضى التحقيق بذات المحكمة قد أمر الأسبوع الماضى بإيداع رحمانى الحبس المؤقت، بتهمتى الحصول على امتيازات غير مبررة وتكوين واستغلال أرصدة مالية بالخارج.

أنيس رحمانى وفاة أكثر من 12 شخصاً فى باكستان بسبب فول الصويا بدأت السلطات الباكستانية تحقيقا فى ما إذا كان الغبار الناتج عن فول الصويا وراء وفاة أكثر من 12 حالة وفاة فى مدينة كراتشى الساحلية، وقال المسؤول المحلى حسن ساجد اليوم الأربعاء إن 14 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، ونقل أكثر من 200 إلى المستشفى منذ يوم الأحد بعدما غلف الغاز السام بلدة كيمارى القريبة من الميناء. المركزى الروسى: هاكرز سرقوا 5.7 مليار روبل من حسابات المواطنين العام الماضى سرق الهاكرز خلال العام الماضى قرابة 5.7 مليار روبل من حسابات المواطنين الروس المصرفية، كما أنهم نفذوا 4.6 ألف عملية سطو على حسابات شخصيات اعتبارية، واستولوا على 701 مليون روبل، وقال البنك المركزى الروسي، فى استعراض له، إن حجم العمليات التى تمت من دون علم وموافقة أصحاب الحسابات مع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، بلغ فى العام الماضى 5723.5 مليون روبل .

هاكرز

الرئيس الجزائرى يقرر اعتبار 22 فبراير يوما وطنيا للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه

قرر الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، اعتبار يوم 22 فبراير من كل سنة يوما وطنيا للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية، وقال بيان للرئاسة الجزائرية مساء اليوم الأربعاء إنه "جاء فى المرسوم الذى وقعه الرئيس وأعلنه أثناء لقائه الدورى مع وسائل الإعلام الوطنية الذى يبث على شاشات التلفزيون مساء غد الخميس، بأن يوم 22 فبراير يخلد الهبة التاريخية للشعب فى الثانى والعشرين من فبراير 2019".