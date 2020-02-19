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المركزى الروسى: هاكرز سرقوا 5.7 مليار روبل من حسابات المواطنين العام الماضى

الأربعاء، 19 فبراير 2020 07:24 م
المركزى الروسى: هاكرز سرقوا 5.7 مليار روبل من حسابات المواطنين العام الماضى هاكرز
وكالات

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سرق الهاكرز خلال العام الماضى قرابة 5.7 مليار روبل من حسابات المواطنين الروس المصرفية، كما أنهم نفذوا 4.6 ألف عملية سطو على حسابات شخصيات اعتبارية، واستولوا على 701 مليون روبل، وقال البنك المركزى الروسي، فى استعراض له، إن حجم العمليات التى تمت من دون علم وموافقة أصحاب الحسابات مع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، بلغ فى العام الماضى 5723.5 مليون روبل.

وأشار، إلى أنه فى 69% من الحالات، استخدم المحتالون أساليب الهندسة الاجتماعية، والتى هى عبارة عن مجموعة من التقنيات المتداولة لجعل الناس يقومون بعمل ما أو يفصحون عن معلومات سرية وشخصية.

ويحذر محللو الأمن السيبرانى من وجود ما يسمى "حصان طروادة" ( Emotet) يمكن أن ينتشر عبر شبكات الإنترنت "واى فاي"، ويحمّل مجموعة متنوعة من البرامج الخبيثة التى تهدد البيانات الحساسة، وعاود Emotet الظهور فى أواخر عام 2019، بعد رصده بداية فى عام 2018، حيث انتشر عبر رسائل البريد الإلكتروني الخادعة، مع وجود مستندات "مايكروسوفت" مرفقة تحتوى على تعليمات برمجية خبيثة، مضمنة فى الداخل. وفى الآونة الأخيرة، استخدم القراصنة أزمة فيروس "كورونا" المستمرة، كوسيلة لنشر البرامج الخبيثة.

ويظهر قراصنة الإنترنت على أنهم مسئولون صحيون، ويثيرون فزع الهدف عبر رسائل مخصصة لإجبارهم على فتح مستند "مايكروسوفت وورد" المرفق، الذى يزعم أنه يحتوى على تحديثات ومعلومات صحية حول "تفشى فيروس كورونا" فى المنطقة.

وحتى الآن، تركزت الهجمات بشكل أساسى على اليابان ومناطق أخرى، أقرب إلى الصين، ولكن الخبراء يحذرون من أنه مع انتشار "كورونا" القاتل، سيكون Emotet واسع النطاق أيضا.


هاكرز

روسيا

حسابات

المركزى الروسى

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