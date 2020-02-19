تحذيرات من أمطار غزيرة تهدد مناطق ضربتها الفيضانات مؤخراً ببريطانيا

وكالات

أصدر مكتب الإرصاد الجوى فى بريطانيا اليوم تحذيرات جراء توقع هطول أمطار غزيرة فى مناطق واسعة من مقاطعة ويلز وشمال غرب إنجلترا وغرب أسكتلندا، ودعا المكتب المواطنين فى المناطق التى غمرتها مياه الفيضانات خلال الأسبوع الماضى إلى توخى الحذر خوفاً من حدوث انهيار نظم الدفاع.

ويأتى هذا فى الوقت الذى لا تزال فيه مناطق واسعة من بريطانيا تشهد فيضانات عارمة جراء قدوم عاصفتين قويتين فى أوقات متقاربة صاحبتهما أمطار غزيرة ورياح عاتية.

وتتعرض بريطانيا لتبعات خطيرة بسبب العاصفة دينيس التى ضربت بريطانيا وأيرلندا وعدة دول أوروبية منذ أيام بموجة فيضانات هائلة أغرقت شوارع المدن البريطانية، وقد رصدت كاميرات وسائل الإعلام البريطانية والعالمية، وكذا كاميرات المواطنين، لحظات مرعبة عاشها المواطنين فى المملكة المتحدة بسبب المياه التى غمرت الشوارع وارتفعت بصورة كبيرة كادت تغطى الجسور المرتفعة عن الأرض بعدة أمتار.

ويشار إلى أن العاصفة دينيس، ضربت عدة دول أوروبية مما أدى إلى مقتل رجل جنوب ويلز بعد سقوطه فى نهر، وفق لما أعلنته الشرطة البريطانية، ولقى شخص حتفه، الأحد، إثر سقوطه فى نهر بجنوب ويلز البريطانية بعدما ضربت العاصفة دينيس عدة مناطق فى البلاد، وقال مركز الشرطة المحلى، إن جثة الرجل وجدت فى منطقة بعيدة بعد أن جرفتها مياه النهر، كما تم انتشال جثتين، صباح السبت، على سواحل جنوب إنجلترا، ولم يعرف بعد ما إذا كانت وفاة الشخصين مرتبطة بالعاصفة.