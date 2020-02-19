رئيس الحكومة التونسى المكلف إلياس الفخفاخ يعرض حكومته على الرئيس سعيد

رويترز

قدم رئيس الحكومة التونسى المكلف إلياس الفخفاخ اليوم الأربعاء رسميا تشكيلة حكومته للرئيس قيس سعيد بعد أن توصل إلى اتفاق مع حزب النهضة ، منهيا أزمة سياسية مستمرة منذ نحو أربعة أشهر، والوصول إلى اتفاق حول حكومة ائتلاف تحظى بالأغلبية فى البرلمان من شأنه أن يجنب البلاد الذهاب إلى انتخابات مبكرة.

يذكرأن، أكد تقرير نشرته قناة "مباشر قطر"، إن حركة النهضة الذراع السياسى لجماعة إخوان تونس تسعى دائماً إلى إثارة العقبات أمام الحكومة الوليدة على إثر الفشل الذى نالته العام الماضى.