جاءت هذه التصريحات خلال الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء الباكستاني أمام مؤتمر دولى حول اللاجئين الأفغان في إسلام أباد، وأشار إلى أنه بالرغم من التحديات التي تواجهها باكستان إلا أنها تمكنت من الحفاظ على علاقة رائعة مع اللاجئين الأفغان.

ويعقد هذا مؤتمر فى العاصمة الباكستانية (إسلام أباد) تحت عنوان "40 عاما على اللاجئين الأفغان فى باكستان: شراكة جديدة للتضامن" يومى 17 و 18 فبراير الجارى بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.