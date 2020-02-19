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إيران تعفى العراقيين من التأشيرة 3 أشهر

الأربعاء، 19 فبراير 2020 08:29 م
إيران تعفى العراقيين من التأشيرة 3 أشهر الرئيس الإيرانى حسن روحانى
وكالات

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أعلنت السفارة الإيرانية فى بغداد اليوم الأربعاء، إعفاء العراقيين من التأشيرة ثلاثة أشهر، ودعتهم إلى التوجه للحدود بين البلدين دون الحاجة للفيزا، وقال نائب السفير الإيرانى موسى طبطبائى فى بيان صحفى، إن "السفر إلى إيران فى أشهر رجب وشعبان ورمضان، سيكون بدون الحاجة إلى استصدار فيزا مسبقة من السفارة".

 

وأضاف: "يمكن للعراقى أن يذهب إلى الحدود ومعه جواز السفر فقط، أعلنت منظمة الحج والزيارة الإيرانية، استئناف قوافلها الجوية لزيارة العتبات المقدسة فى العراق جوا فى شهر ديسمبر الماضى، من جهتها، أشارت السلطات العراقية فى نوفمبر 2019، إلى إعادة فتح المنافذ الحدودية مع إيران، أمام حركة المسافرين عقب طلب الأخيرة إغلاقها بسبب موجة الاحتجاجات فى البلدين.

 

ونقل مراسلنا عن رئيس جامعة مدينة قم للعلوم الطبية تأكيده بأن المريضين المصابين بفيروس كورونا قد توفيا، وأكد المصدر، أن سبب وفاة المريضين كان نتيجة إصابتهما بأمراض رئوية حادة، وقبل ذلك، ذكرت وزارة الصحة الإيرانية أن تحاليل أولية تشير إلى وجود إصابتين بفيروس "كورونا" في مدينة قم الواقعة جنوب غرب العاصمة طهران، وأفاد كيانوش جهانبور، رئيس دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية، بأن هذه النتائج غير نهائية، وأن المزيد من الفحوصات جارية للتأكد من الإصابة، وروى المسؤول في وزارة الصحة الإيرانية، أنه تم خلال اليومين الماضيين تلقي تقارير بشأن احتمال وجود إصابات في مدينة قم، مشيرا إلى أنه بمجرد تلقي التقارير قامت وزارة الصحة بإرسال فريق التعامل السريع وفريق من إدارة الأمراض السارية، وتم عزل المرضى المحتمل إصابتهم بالفيروس وإجراء الفحوصات لهم.

وأوضح جهانبور أن النتائج الأولية لتحليل العينات المرسلة، تشير إلى إصابة شخصين بفيروس "كورونا"، وإصابة عدد آخر بإنفلونزا B.


حسن روحانى

إيران

تأشيرات

الحج

العراق

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