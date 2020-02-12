وقال شوانج "إن الصين تتمسك دائما بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتعارض استخدام الوسائل التجارية للتدخل في شؤون الدول الأخرى".
وأضاف أن بلاده تدعم الجهود التي تبذلها الحكومة الكمبودية والشعب الكمبودي لحماية استقلالها وسيادتها وكرامتها الوطنية، وترغب في تقديم مساعدة إيجابية لتنمية كمبوديا المستقرة وتحسين معيشة الشعب، كما تأمل أن يقدم المجتمع الدولي مساهمات بناءة أكثر في هذا الصدد.