بكين(أ ش أ)

أكدت الصين، اليوم الأربعاء، معارضتها لاستخدام الوسائل التجارية للتدخل فى شؤون الدول الأخرى، وذلك ردا على تهديد الاتحاد الأوروبى بإلغاء المعاملة التفضيلية للتعريفات الجمركية لكمبوديا، جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج، اليوم الأربعاء، تعليقا على اتهام الاتحاد الأوروبى كمبوديا باتخاذ إجراءات صارمة ضد المنظمات المعارضة غير الحكومية ووسائل الإعلام وهدد بحرمانها من المعاملة التفضيلية لجميع السلع باستثناء الأسلحة، وهو ما رفضه رئيس الوزراء الكمبودي هون سين، وأكد أنه لن يستجيب لمطالب الاتحاد الأوروبي ودعا الشعب إلى حماية استقلال كمبوديا وسيادتها وسلامتها.

وقال شوانج "إن الصين تتمسك دائما بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتعارض استخدام الوسائل التجارية للتدخل في شؤون الدول الأخرى".

وأضاف أن بلاده تدعم الجهود التي تبذلها الحكومة الكمبودية والشعب الكمبودي لحماية استقلالها وسيادتها وكرامتها الوطنية، وترغب في تقديم مساعدة إيجابية لتنمية كمبوديا المستقرة وتحسين معيشة الشعب، كما تأمل أن يقدم المجتمع الدولي مساهمات بناءة أكثر في هذا الصدد.

يذكر أن الصين تعانى من انتشار فيروس كورونا، حيث أعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين تسجيل 1114 وفاة و44730 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) فى شتى أنحاء البلاد حتى نهاية أمس، وذكرت اللجنة - فى تقريرها اليومى - أنها تلقت تقارير عن 2015 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس و97 حالة وفاة جديدة يوم الثلاثاء، بواقع 94 حالة في مقاطعة هوبي (مركز انتشار الفيروس) وحالة واحدة في كل من خنان وهونان وتشونغتشينغ.

وأضافت اللجنة أن 8204 مرضى ما يزالون في حالة حرجة، ويشتبه في إصابة 16067 شخصا بالفيروس، فيما خرج 4740 شخصا من المستشفى بعد شفائهم، مشيرة إلى أنه تم تعقب 451462 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين، وأن 185037 ما يزالون تحت الملاحظة.

وبنهاية يوم الثلاثاء، تم الإبلاغ عن 49 حالة إصابة مؤكدة بينهم وفاة واحدة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و10 حالات مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و18 حالة في مقاطعة تايوان، فيما تعافى مريض واحد في كل من ماكاو وتايوان.

ولفتت اللجنة إلى أنه ولليوم الثامن على التوالي تم تسجيل تراجل في حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس خارج مقاطعة هوبي (مركز تفشي الوباء)، حيث أظهرت البيانات أن 377 حالة مؤكدة جديدة تم الإبلاغ عنها يوم الثلاثاء خارج مقاطعة هوبي.

وكان عدد الحالات المؤكدة الجديدة خارج هوبي من يوم 3 إلى يوم 10 فبراير هو 890 و731 و707 و696 و558 و509 و444 و381 على الترتيب.