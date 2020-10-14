اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 07:39 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حصاد الوزارات.. التنمية المحلية تعلن غلق 5145 مركزا للدروس الخصوصية

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 06:13 م
حصاد الوزارات.. التنمية المحلية تعلن غلق 5145 مركزا للدروس الخصوصية تشميع مراكز الدروس الخصوصية - أرشيفية
إعداد - إسماعيل رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت دواوين الوزارات، اليوم الاثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
 

‏استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين

شرطة التموين تضبط أطنان أغذية فاسدة

مصر للطيران تسير غدا 48 رحلة دولية وداخلية لنقل 5900 راكب

الزراعة تنفذ مرورا حقليا على خضروات العروة المتأخرة لزيادة الإنتاج

الرى تزيل 8 مخالفات على نهر النيل فى أسيوط بمسطح 266 متر مربع

أحدث فيديو للمتحف المصرى الكبير وتصميم مهيب فى حضرة الأهرامات

غدا أولى رحلات عودة 300 مصرى بالإمارات للكويت بعد النصب عليهم من إحدى الشركات

 

مصر تحتفل بيوم البيئة العربى تحت شعار "النفايات الإلكترونية والكهربائية واقع وحلول"


حصاد الوزارات

الإمارات

مصطفى مدبولى

الحكومة

مراكز الدروس الخصوصية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حصاد الوزارات.. صرف انتظام صرف معاشات أكتوبر لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 05:52 م

حصاد الوزارات.. الصحة تعلن ارتفاع نسبة الشفاء من كورونا إلى 93.5 %

الأحد، 11 أكتوبر 2020 05:00 م

حصاد الوزارات.. "الرى": فيضان هذا العام عال ويستمر لمنتصف نوفمبر

السبت، 10 أكتوبر 2020 05:00 م

حصاد الوزارات.. القوى العاملة تعلن صرف 698 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ394 ألف عامل

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 05:00 م

حصاد الوزارات.. "التضامن" تعلن حصر الحضانات غير المرخصة لتقنين أوضاعها

الخميس، 08 أكتوبر 2020 05:01 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
3 وزارات تشارك فى موكب نقل المومياوات الملكية للمتحف القومى للحضارة

3 وزارات تشارك فى موكب نقل المومياوات الملكية للمتحف القومى للحضارة

قرينة الرئيس السيسى تزور معرض تراثنا وتؤكد: تحية شكر وتقدير للأيدى المصرية المبدعة

قرينة الرئيس السيسى تزور معرض تراثنا وتؤكد: تحية شكر وتقدير للأيدى المصرية المبدعة

الصحة تدشن موقعا إلكترونيا لتلقى طلبات المتطوعين للتجارب السريرية للقاح كورونا

الصحة تدشن موقعا إلكترونيا لتلقى طلبات المتطوعين للتجارب السريرية للقاح كورونا

أهالي طنطا يلقنون "متسول" علقة ساخنة ويقيدونه بالحبال لمحاولته التحرش بطفلة

أهالي طنطا يلقنون "متسول" علقة ساخنة ويقيدونه بالحبال لمحاولته التحرش بطفلة

"نيوزويك" تؤكد اعتقاد ثلث الأمريكيين فقط في نزاهة الانتخابات الرئاسية

"نيوزويك" تؤكد اعتقاد ثلث الأمريكيين فقط في نزاهة الانتخابات الرئاسية

"الصحة" تكشف 2300 متطوع حصلوا على لقاح كورونا ضمن التجارب السريرية.. واللجنة العلمية لكورونا: جميع المتطوعون بحالة صحية جيدة.. وتؤكد: قياس الأجسام المضادة وكفاءتها خلال 45 يوما من الجرعة الأولي والثانية

"الصحة" تكشف 2300 متطوع حصلوا على لقاح كورونا ضمن التجارب السريرية.. واللجنة العلمية لكورونا: جميع المتطوعون بحالة صحية جيدة.. وتؤكد: قياس الأجسام المضادة وكفاءتها خلال 45 يوما من الجرعة الأولي والثانية

رئيس الأركان يشهد المناورة " ردع - 2020 " بالمنطقة المركزية العسكرية.. فيديو

رئيس الأركان يشهد المناورة " ردع - 2020 " بالمنطقة المركزية العسكرية.. فيديو

المدارس اليابانية تكشف استعدادات العام الدراسى الحضور 4 أيام أسبوعياً

المدارس اليابانية تكشف استعدادات العام الدراسى الحضور 4 أيام أسبوعياً

النقل: غدا أول أيام تطبيق نظام التذاكر المخفضة لكبار السن

النقل: غدا أول أيام تطبيق نظام التذاكر المخفضة لكبار السن

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 14-10-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 14-10-2020

تعرف على أبرز عقوبات واشنطن على إيران قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية

تعرف على أبرز عقوبات واشنطن على إيران قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية

إطلاق أول مسح بمصر للكشف عن سرطان الرحم بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية غدا

إطلاق أول مسح بمصر للكشف عن سرطان الرحم بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية غدا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة