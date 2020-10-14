حصاد الوزارات.. التنمية المحلية تعلن غلق 5145 مركزا للدروس الخصوصية

إعداد - إسماعيل رفعت

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الاثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.

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