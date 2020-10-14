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المدارس اليابانية تكشف استعدادات العام الدراسى الحضور 4 أيام أسبوعياً

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 04:08 م
المدارس اليابانية تكشف استعدادات العام الدراسى الحضور 4 أيام أسبوعياً المدارس اليابانية
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية استعداداتها للعام الدراسى الجديد المقرر انطلاقه 18 أكتوبر الجارى، موضحة أنه سيتم توفير جهاز قياس الحرارة الإلكتروني، كما سيتم التعقيم بشكل متواصل حتى للالعاب التي يتم استخدامها على الاقل مرتين في اليوم، و توفير شماعات خارج الفصل ليضع عليها التلاميذ الجاكت ، وتخصيص سلالم للصعود وأخرى للنزول ، لتحقيق التباعد الصحي السليم، كما يتم فصل المراحل في أوقات استخدام البوابات دخولًا وخروجًا ، ووجهت الوحدة إرشادات المدارس  لأولياء الأمور على النحو التالى:

_ توفير حقيبة صغيرة مع كل طالب تحتوي علي أدواته الشخصية ومعقمات خاصة "بما يتناسب مع ميزانية ولى الأمر وعلى مسئوليته" وكتابة إسم الطالب علي الشنطة، وفي مرحلة رياض الأطفال يتم لصق صورة الطفل.

- المحافظة على تناول الأكل الصحي الذي يمدهم بكل العناصر الغذائية التي يحتاج إليها.

- إخطار المدرسة بأى حالات إصابة بفيروس كورونا أو أى أعراض مشابهه أو مخالطة حرصاً على باقى الطلاب والمعلمين.

وحددت وحدة المدارس اليابانية مواعيد الدراسة، حيث تبدأ أيام الدراسة من يوم الأحد إلى يوم الأربعاء من كل أسبوع، و الأسبوع الأول من الدراسه سيكون "بملابس خروج" وليس الزي المدرسي وذلك رغبه منا لتهيئه الأطفال للعام الدراسي الجديد، و مرحلة رياض الاطفال ستبدأ من الساعه 7.45  صباحا الى الساعه 2.45  عصرا و المرحلة الابتدائيه ستبدأ من الساعه 7.45  صباحا الى الساعه 3.10 عصرا



 


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