اليوم السابع
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الزراعة تشكل لجانا متخصصة لمتابعة توزيع التقاوى الشتوية بالأسعار المدعمة

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 01:49 م
الزراعة تشكل لجانا متخصصة لمتابعة توزيع التقاوى الشتوية بالأسعار المدعمة تقاوى زراعية
كتب عز النوبى

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يواصل قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، وإدراة إنتاج التقاوى توفير جميع مستلزمات الإنتاج لجميع الزراعات الشتوية، خاصة تقاوى المحصول الأول وهو القمح، وتوفير التقاوى المنتقاة، ولجان متابعة لصرف الأسمدة بالمعاينة على رأس الغيط.
كلفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، وقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، ومديريات الزراعة، ومركز البحوث الزراعية، بتكثيف حملاتها المرورية على منافذ بيع تقاوى المحصول الشتوى، للتأكد من بيعها بالأسعار المدعومة من وزارة الزراعة.
وأكد الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، فى تصريحات "اليوم السابع"، أن هناك لجان متخصصة تقوم بالمرور على منافذ توزيع وبيع تقاوى المحاصيل الشتوى بالسعر المدعم من قبل وزارة الزراعة، خاصة " القمح والفول والبرسيم "، مشدد على ضرورة المتابعة المستمرة الميدانية لكافة المنافذ ومراقبة الأسعار، وخصوصا من الجهات المعنية، التى تقوم ببيع التقاوى، مناشد المزارعين بضرورة إبلاغ أى جهة رسمية عن أى تجاوزات فى أسعار التقاوى.
وأوضح حاتم إبراهيم، أن الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، هى الجهة المنوط بها إنتاج التقاوى المعتمدة عالية الإنتاجية، وبأسعار مناسبة لجميع المزارعين والعمل على عدم التلاعب فى الأسعار، مشير إلى أنه تم توفير جميع تقاوى المحاصيل الشتوية من وزارة الزراعة، بأسعار مدعمة تقل عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية لرفع العب عن الفلاحين ومساعدته، موضحا أن طرح تقاوى 7 محاصيل للزراعات الشتوية بمديريات الزراعة بمنافذ إدارة الإنتاج خاصة القمح، ومنافذ التعاونيات، والإرشاد الزراعى لتكون متوفرة لدى جميع المزارعين، "قائلا": نتلقى أى شكاوى من المزارعين وحل على الفور.
فيما يواصل قطاع الخدمات الزراعية، على توفير جميع مستلزمات الإنتاج، خاصة "الأسمدة والتقاوى"، لمحصول القمح لزيادة المساحات المنزرعة، وزيادة الإنتاج الموسم الجارى، وتكليف مديريات الزراعة بعمل مرورية لمتابعة جميع الزراعات الشتوية وخاصة محصول القمح والفول البلدى فى مرحلة الإنبات، وعمل ندوات إرشادية للمزارعين بمختلف المحافظات التى تزرع المحصول الشتوى، وحث المزارعين على زيادة الإنتاج من جميع المحاصيل الاستراتيجية.
 

الزراعات الشتوية

الفول البلدى

البحوث الزراعية

اخبار اليوم

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