التنمية المحلية تعلن غلق 5145 مركزا للدروس الخصوصية فى جميع المحافظات

كتب على عبد الرحمن

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، استعداد المحافظات لبدء العام الدراسى الجديد، لافتا إلى قيام جميع المحافظات بشن حملات على مراكز الدروس الخصوصية، حيث تم غلق 5145 مركزا للدروس الخصوصية فى جميع المحافظات.

وأضاف قاسم لليوم السابع، أن ذلك يأتى فى إطار الاستعداد للعام الدراسى الجديد والتنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والتربية والتعليم ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات للتجهيز والاستعداد لبدء العام الدراسى.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وجه المحافظات بسرعة إنهاء أعمال التشطيب والاستلام للمدارس التى ستدخل الخدمة بداية من العام الدراسى الحالى والتأكيد على توافر جميع التجهيزات التعليمية، مشددا على ضرورة التنبيه على رؤساء مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية بالتأكيد على استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات والتجميل حول المدارس وإزالة كافة الإشغالات، ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة استمرار المحافظات فى إقامة معارض الزى المدرسى والأدوات المدرسية للبيع بأسعار مخفضة لتوفير احتياجات الطلاب والتخفيف على الأسر وتوفير كافة طلباتهم بأسعار مخفضة .