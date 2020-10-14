اليوم السابع
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تعليم القاهرة تجرى حركة تنقلات لمديرى الإدارات قبل بدء العام الدراسى

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 03:48 م
تعليم القاهرة تجرى حركة تنقلات لمديرى الإدارات قبل بدء العام الدراسى محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أجرى محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، حركة تنقلات بين مديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة، حيث شمل الجزء الأول من حركة التنقلات التى تم إعلانها اليوم وإبلاغ الإدارات التى جرت فيها التنقلات ما يلى:
 
1. أحمد مهني مدير عام لإدارة المعصرة التعليمية وكان يشغل مدير عام إدارة شبرا التعليمية.
2. عبد العزيز فهمي مدير عام لإدارة الشروق التعليمية وكان يشغل مدير عام إدارة المعصرة التعليمية.
3. سليمان بخيت مدير عام لإدارة عين شمس التعليمية وكان يشغل مدير عام إدارة عابدين التعليمية.
4. كوثر الشافعي مدير عام لإدارة باب الشعرية التعليمية وكانت تشغل مدير عام إدارة وسط التعليمية
5. أحمد حنفي مدير عام لإدارة شبرا التعليمية وكان يشغل مدير عام إدارة المعادي التعليمية.
6. سعيد عبد الله مدير عام لإدارة الساحل التعليمية وكان يشغل مدير عام إدارة المرج التعليمية.
7. ياسر أنس مدير عام لإدارة السيدة التعليمية وكان يشغل مدير عام إدارة حلوان التعليمية.
8. أحمد زعفران مدير عام لإدارة التبين التعليمية وكان يشغل مدير عام إدارة منشأة ناصر التعليمية.
9. نبيل جعفر مدير عام لإدارة عابدين التعليمية وكان يشغل مدير عام إدارة باب الشعرية.
10. شريف رشاد مدير عام لإدارة حلوان التعليمية وكان يشغل مدير عام إدارة التبين التعليمية.
11. شيرين بكر مدير عام لإدارة وسط التعليمية وكانت تشغل مدير عام إدارة غرب القاهرة التعليمية.
 
ومن المقرر أن يعلن محمد عطية مدير تعليم القاهرة الجزء الثاني من حركة التنقلات والتغييرات بين مديري الإدارات التعليمية بالقاهرة قريبا ويتم تنفيذها قبل بدء العام الدراسى الجديد الذى ينطلق الأسبوع المقبل.
 

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التعليم

مديرية تعليم القاهرة

العام الدراسي

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