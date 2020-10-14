مصر تحتفل بيوم البيئة العربى تحت شعار "النفايات الإلكترونية والكهربائية واقع وحلول"

كتبت آية دعبس

تشارك مصر العالم العربى الاحتفال بيوم البيئة العربى 2020، على منصات التواصل الاجتماعى لوزارة البيئة، والذى يقام هذا العام تحت شعار " النفايات الإلكترونية والكهربائية واقع وحلول" بعرض عدد من الفيديوهات والتنويهات للتوعية بآثار النفايات الإلكترونية على البيئة و الإنسان ودور الفرد والمجتمع فى التخلص الآمن منها.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى بيان، على أهمية هذا الحدث فى إلقاء الضوء على أهمية التخلص الآمن وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية التي تضخمت أحجامها في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا وتقادم منتجاتها وما تمثله المخلفات الإلكترونية من أضرار بيئية وصحية كبيرة فى حالة عدم التخلص الآمن منها ، مشيرة إلى أن شعار هذا العام يؤكد على أهمية التضامن العربى على كافة المستويات لمواجهة كافة التحديات البيئية و خاصة التخلص الآمن من النفايات الإلكترونية من أجل الاتجاه نحو مستقبل مستدام يضمن صحة الإنسان و كوكب الأرض .

وأضافت وزيرة البيئة أن الوزارة ستقوم بعرض عدد من الفيديوهات والتنويهات على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بالتزامن مع الاحتفال بيوم البيئة العربى للتأكيد على أهمية توعية المواطنين وخاصة الشباب بأهمية حماية البيئة والمشاركة فى الإدارة السليمة للمخلفات الإلكترونية.

و شددت على دعم الحكومة للعمل البيئى كأحد أهم محاور رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة للحفاظ على صحة الانسان و الذى يشمل التخلص الآمن من النفايات الالكترونية وهو ما برز فى تحقيق العديد من الإنجازات ومنها تقديم الدعم لعدد من المصانع العاملة في مجال تدوير المخلفات الإلكترونية لتحويلها من قطاع غير رسمى إلى قطاع رسمى بالإضافة الى إصدار القرار الوزاري الخاص بتشكيل اللجنة الوطنية للإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية لوضع السياسات الخاصة بكيفية التعامل مع تلك القضية الهامة علاوة على تدريب العاملين بالجمارك بمختلف الموانئ المصرية حول كيفية التعرف على المخلفات الخطرة وإجراءات نقلها عبر الحدود طبقا للقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية وإصدار كتيب إرشادي لمفتشي الجمارك فى هذا الشان .

وأكدت وزيرة البيئة على تشجيع ودعم الوزارة للمبادرات الخاصة بالحد من آثار المخلفات الالكترونية ومنها مبادرة تطوير تطبيق إلكتروني خاص بجمع المخلفات الإلكترونية من الأفراد “E-tadweer” والمزمع إطلاقه الشهر القادم، و الذى يعتبر بداية لتفعيل نظام المسئولية الممتدة للمنتِج حيث يتيح للمواطن التنويه عن المخلفات التي لديه ويقوم أحد منتجي الأجهزة الكهربائية المشتركين في التطبيق بجمع هذه المخلفات وتقديم كوبون تخفيض لأحد منتجات شركته والتواصل مع أحد مصانع التدوير الرسمية لتسليم المخلف لتدويره.

كذلك دعم المبادرة الشبابية "هواتف من أجل الخير" لجمع المخلفات الإلكترونية من الأفراد والتخلص الآمن منها وتخصيص جزء من الأرباح لدعم تعليم الأفراد الغير قادرين بالاضافة إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني و الجمعيات الأهلية و بالتعاون مع برنامج المنح الصغيرة الممول من مرفق البيئة العالمية لبناء القدرات لتلك الجمعيات المشاركة فى إعداد مشروعات لدعم الإدارة السليمة للمخلفات الإلكترونية.

جديراً بالذكر أن العالم العربى يحتفل يوم 14 أكتوبر من كل عام "بيوم البيئة العربي" الذي يوافق تاريخ صدور قرارات الاجتماع الأول لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شئون البيئة الأول عام 1987 حيث يتم المشاركة فى هذا اليوم على كافة المستويات الرسمية و الأهلية المهتمة بالبيئة بالدول العربية من خلال تنظيم الندوات والأنشطة والبرامج المختلفة الخاصة برفع الوعي البيئي والعمل على مناقشة أهم القضايا والتحديات البيئية في المنطقة العربية.