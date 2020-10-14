اليوم السابع
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الزراعة تنفذ مرورا حقليا على خضروات العروة المتأخرة لزيادة الإنتاج

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 04:33 م
الزراعة تنفذ مرورا حقليا على خضروات العروة المتأخرة لزيادة الإنتاج منتجات خضروات
كتب عز النوبى

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واصلت إدارة الخضر في الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، حملاتها المرورية على جميع زراعات العروة المتأخرة والنيلية  للخضروات، مع بدء طرح وجنى المحصول، خاصة الطماطم، والخيار، والفلفل، والباذنجان وغيرها، لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق.

وقال الدكتور علاء  البحراوى مدير إدارة الخضر، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إنه بناء على  تكليفات الإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية، هناك حملات مرورية مكثفة لمتابعة زراعات العروة المتأخرة والنيلية، لجميع أنواع الخضر، وتبدأ الجنى خلال الشهر الجارى، من خلال المرور الحقلى بالغيطان، وعقد الندوات الإرشادية فى الحقل للتعريف بأهم الممارسات الجيدة لمتابعة محصول العروة النيلى، خاصة الطماطم  وزراعات البطاطس، لزيادة الإنتاج وتغطية احتياجات السوق المحلى.

وأضاف علاء خليل، أن هناك لجان مكثفة تعمل دوريا بالمرور على جميع  زراعات الخضروات بجميع المحافظات، لتقديم جميع الإرشادات والتوصيات الفنية للمزارعين لمواجهة  المناخ المتغير، موضحا أنه  فى حالة وجود شكوى تتوجه اللجان على الفور  لحل المشكلة وتقديم كل الدعم للمزارعين  من خلال غرف العمليات المركزية المشكلة لتلقى شكاوى المزارعين.

فيما تواصل إدارة  الخضر بوزارة الزراعة ،عمل لجان مكثفة دوريا بالمرور على جميع السلع الأساسية من  الخضروات  بجميع المحافظات  لتقديم جميع  الارشادات والتوصيات الفنية للمزارعين ، خاصة  على المساحات المنزرعة من عدة أصناف من الخضراوات ، وهناك غرف عمليات لتلقى شكاوى المزارعين،  فى حالة وجود شكوى  حيث تتوجه اللجان على الفور  لحل المشكلة وتقديم كل الدعم للمزارعين ،  ومتابعة لجميع أنواع الخضر من خلال المرور الحقلى  بالغيطان ،والتعريف  بأهم الممارسات الجيدة لمتابعة المحصول ومواجهة  المناخ   المتغير،لزيادة الإنتاج  وتغطية احتياجات السوق المحلى.

 

 


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