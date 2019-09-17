النائب العام يأمر بضبط قنصل إيطالى سابق فى قضية تهريب 21 ألف قطعة أثرية

كتب إبراهيم قاسم

أمر النائب العام، بسرعة ضبط وإحضار القنصل الفخرى السابق لدولة إيطاليا بالأقصر (هارب)، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء وقوائم ترقب الوصول، وإحالة متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية.

جاء ذلك فى ختام التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، بشأن ضبط السلطات الإيطالية في ميناء ساليرنو حاوية دبلوماسية إيطالية قادمة من ميناء الإسكندرية تحتوى على 21855 قطعة أثرية تنتمى جميعها للحضارة المصرية بعصورها التاريخية المتعاقبة.

كانت جمهورية مصر العربية، قد استردت القطع الأثرية جميعًا أوائل يوليو 2018 ، عقب اتصالات مباشرة بين النائب العام المصرى، والسلطات القضائية الإيطالية المختصة، وبناءً على طلب المساعدة القانونية المرسل من النيابة العامة المصرية للنيابة العامة بساليرنو الإيطالية.

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام اليوم الثلاثاء، أن التحقيقات أسفرت عن أن الإيطالي الجنسية لاديسلاف أوتكر سكاكال القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا بالأقصر، هو من قام بتهريب القطع الأثرية المضبوطة داخل حاوية دبلوماسية، بالاتفاق مع مسئول شركة الشحن والتغليف، وذلك بغرض الاتجار بها، وكان ذلك بمساعدة آخرين مصريين الجنسية، تم ضبطهم وحبسهم احتياطياً على ذمة القضية.

وأمرت النيابة العامة، بتفتيش مسكن المتهم الإيطالي بالقاهرة، حيث تم ضبط العديد من القطع والمقتنيات الأثرية المنتمية للحضارة المصرية، كما تم ضبط قطع أثرية أخرى كان يحوزها داخل خزينة استأجرها بأحد البنوك الخاصة.