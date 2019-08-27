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موجز الأنباء ..أهم أخبار الاقتصاد المصرى والعربى والعالمى اليوم الثلاثاء

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 07:58 م
موجز الأنباء ..أهم أخبار الاقتصاد المصرى والعربى والعالمى اليوم الثلاثاء الذهب - ارشيفية
كتب – إسلام سعيد

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شهد الوسط الاقتصادى اليوم الثلاثاء 27-8-2019  عدد من الأحداث الهامة محليا وعربيا وعالميا، على رأسها ارتفاع سعر الذهب على المستوى العالمى، وعلى جانب آخر  فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الثلاثاء، فيما تراود المستثمرون الآمال بحل الخلاف التجارى القائم منذ فترة طويلة بين أكبر اقتصادين فى العالم رغم رسائل متباينة من الجانبين، وإلى موجز الأخبار.

قطاع الأعمال
 

مصر للألومنيوم: مقترح بديل لتطوير الشركة لزيادة الإنتاج إلى 400 ألف طن

بورصة الذهب
 

رغم هدوء التوتر بين أمريكا والصين ارتفاع الطلب على الذهب عالميا كملاذ آمن

المشروعات الصغيرة
 

جهاز المشروعات: تسليم قرارات تخصيص 256 مصنعا جديدا للمستثمرين بالعاشر من رمضان

تجار وأسعار
 

شعبة الأحذية: انخفاض أسعار الشنط المدرسية عن العام الماضى وتبدأ من 50 جنيها

المالية
 

كمال نجم: ضم قانونا الجمارك والإعفاءات فى قانون واحد سيتم إصداره قريباً

اقتصاد عالمى
 

وول ستريت تفتح مرتفعة مع تنامى آمال التجارة

صناعة وتجارة
 

"الصناعة" تنظم مؤتمر" صنع في إفريقيا " خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار نوفمبر المقبل

بورصة وشركات
 

شعاع: رؤوف غبور أبرز المستفيدين بانخفاض الفائدة بسبب ارتفاع مديونياته


اخبار الاقتصاد

الاقتصاد المصرى

سعر الذهب

بورصة دبى

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