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جهاز المشروعات: تسليم قرارات تخصيص 256 مصنعا جديدا للمستثمرين بالعاشر من رمضان

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 04:53 م
جهاز المشروعات: تسليم قرارات تخصيص 256 مصنعا جديدا للمستثمرين بالعاشر من رمضان نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة
كتب – إسلام سعيد

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أعلنت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن الانتهاء من تسليم قرارات تخصيص 256 مصنعا جديدا فى العاشر من رمضان للمستثمرين، مشيرة إلى أن الوحدات تصل مساحتها لـ702 متر، منها 430 مترا مساحة مغلقة، 270 مترا مساحة مفتوحة، ومجهزة بكافة التجهيزات لبدء النشاط التصنيعى.

وقالت جامع لـ«اليوم السابع»، إن كافة المصانع الجديدة كاملة التجهيز بالكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحى، وتضم تلك المجمعات العديد من الأنشطة منها الصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية والصناعات البتروكيماوية والصناعات النسيجية والصناعات الغذائية، مع إعطاء أولوية أولى فى التخصيص للصناعات المغذية للصناعات الهندسية.

 

 

 


جهاز المشروعات الصغيرة

نيفين جامع

تسليم المصانع الجديدة

الوحدات الصناعية

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