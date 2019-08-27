شعاع: رؤوف غبور أبرز المستفيدين بانخفاض الفائدة بسبب ارتفاع مديونياته

كتب هانى الحوتى

قال بنك الاستثمار شعاع، إن شركة غبور أوتو، المملوكة لرجل الأعمال رؤوف غبور، أبرز المستفيدين من قرار البنك المركزى فى اجتماع لجنة السياسات الأخير بخفض الفائدة بمقدار 150 نقطة، وذلك باعتبارها واحدة من الشركات ذات المديونية المرتفعة فى البورصة المصرية، إذ أثرت المصروفات التمويلية الضخمة التى تتحملها الشركة سبباً رئيسياً فى تسجيلها خسائر فى الأرباع الماضية.

وقالت شعاع، فى تقرير بحثى، إن خفض الفائدة سيؤثر إيجابياً على شركة غبور أوتو من خلال أولا مصروفات تمويلية بشكل أقل، مما قد يمكن الشركة من تخفيض خسائرها أو زيادة أرباحها، ثانيا الزيادة فى قروض السيارات، مما قد يؤدى إلى أداء أفضل فى قطاع السيارات، ثالثا التوسع فى عمليات الإقراض من ذراع الشركة للخدمات المالية غير المصرفية، جى بى كابيتال.

وأشار شعاع، إلى انخفاض الحصة السوقية لشركة غبور أوتو إلى 20% خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة بنسبة 28% خلال عام 2018، وذلك بسبب استيراد مركبات أوربية بدون تعريفة جمركية، اوحملة "خليها تصدى" والتى تهدف إلى مقاطعة شراء السيارات، مما أدى إلى فقدان غبور أوتو مكانها فى سوق سيارات الركاب المحلية، كما تقلصت الهوامش أيضاً بعد انخفاض أسعار سياراتها.

ولفت شعاع، إلى أن اللوائح الحكومية الجديدة التى تضع حداً شهرياً لإصدار تراخيص المركبات ذات الثلاث عجلات "التوكتوك" قد حدت من المعروض، على الرغم من الطلب القوى فى السوق، ومع ذلك، حققت عمليات غبور أوتو الإقليمية أداءً جيداً فى النصف الأول من عام 2019، مما عوض بشكل جزئى الأداء الضعيف الذى حققته سيارات الركاب المحلية فى الشركة وقطاع المركبات ذات العجلات الثنائية والثلاثية (الدراجات النارية، والتوكتوك).

وبالنسبة لشركة جى بى كابيتال، أسفر تقييم شركة AUTO عن إجمالى حقوق ملكية بقيمة 3.8 مليار جنيه بما يعادل 3.6 جنيه للسهم، أى أقل بنسبة 15% من السعر السوقى، موضحا أنه تم تقييم AUTO بطريقة مجموع الأجزاء، بينما تم استخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة فى تقييم قطاع المركبات بالشركة، مما أسفر عن قيمة حقوق ملكية بالسالب بسبب الحاجة الملحة للاستثمار فى رأس المال العامل بجانب حجم الديون الكبير، فى الوقت نفسه، اعتمد طريقة التقييم باستخدام مضاعف القيمة الدفترية المعدل لتقييم جى بى كابيتال، وهو ما أسفر عن قيمة إجمالية للأسهم بلغت 4.5 مليار جم، علاوة على ذلك، تم إجراء تحليل حساسية لتقييم AUTO، بالاعتماد على افتراضات بشأن معدل العائد على حقوق الملكية ومعدل النمو المستدام لشركة جى بى كابيتال والتى أسفرت عن نطاق تقييم يتراوح بين 2.6 – 5.2 جم للسهم.

ويرى شعاع، أن الاستثمار فى سهم غبور أوتو يجب أن يكون مدعوماً بمحفزات تعطى نظرة واضحة إلى حد ما على المدى الطويل. لقد ظهر بالفعل أحد هذه المحفزات وهو خفض أسعار الفائدة، ومن المحفزات الأخرى التى على المتعاملين بالسوق مراقبتها هى أولا أى إشارات على الانتعاش فى مبيعات سيارات الركاب على المستوى المحلى، ثانيا تطبيق قانون صناعة السيارات فى مصر والذى سيكون بمثابة حافز لمجمعى ومنتجى السيارات، ثالثا تخفيف القوانين المتعلقة بقطاع المركبات ذات الثلاث عجلات، رابعاً استمرار الأداء الجيد للعمليات الإقليمية للشركة، خامساً أى تخفيض إضافى فى أسعار الفائدة.