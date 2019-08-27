سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 05:17 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

شعاع: رؤوف غبور أبرز المستفيدين بانخفاض الفائدة بسبب ارتفاع مديونياته

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 04:49 م
شعاع: رؤوف غبور أبرز المستفيدين بانخفاض الفائدة بسبب ارتفاع مديونياته رجل الأعمال رؤوف غبور
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال بنك الاستثمار شعاع، إن شركة غبور أوتو، المملوكة لرجل الأعمال رؤوف غبور، أبرز المستفيدين من قرار البنك المركزى فى اجتماع لجنة السياسات الأخير بخفض الفائدة بمقدار 150 نقطة، وذلك باعتبارها واحدة من الشركات ذات المديونية المرتفعة فى البورصة المصرية، إذ أثرت المصروفات التمويلية الضخمة التى تتحملها الشركة سبباً رئيسياً فى تسجيلها خسائر فى الأرباع الماضية.
 
وقالت شعاع، فى تقرير بحثى، إن خفض الفائدة سيؤثر إيجابياً على شركة غبور أوتو من خلال أولا مصروفات تمويلية بشكل أقل، مما قد يمكن الشركة من تخفيض خسائرها أو زيادة أرباحها، ثانيا الزيادة فى قروض السيارات، مما قد يؤدى إلى أداء أفضل فى قطاع السيارات، ثالثا التوسع فى عمليات الإقراض من ذراع الشركة للخدمات المالية غير المصرفية، جى بى كابيتال.
 
وأشار شعاع، إلى انخفاض الحصة السوقية لشركة غبور أوتو إلى 20% خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة بنسبة 28% خلال عام 2018، وذلك بسبب استيراد مركبات أوربية بدون تعريفة جمركية، اوحملة "خليها تصدى" والتى تهدف إلى مقاطعة شراء السيارات، مما أدى إلى فقدان غبور أوتو مكانها فى سوق سيارات الركاب المحلية، كما تقلصت الهوامش أيضاً بعد انخفاض أسعار سياراتها.
 
ولفت شعاع، إلى أن اللوائح الحكومية الجديدة التى تضع حداً شهرياً لإصدار تراخيص المركبات ذات الثلاث عجلات "التوكتوك" قد حدت من المعروض، على الرغم من الطلب القوى فى السوق، ومع ذلك، حققت عمليات غبور أوتو الإقليمية أداءً جيداً فى النصف الأول من عام 2019، مما عوض بشكل جزئى الأداء الضعيف الذى حققته سيارات الركاب المحلية فى الشركة وقطاع المركبات ذات العجلات الثنائية والثلاثية (الدراجات النارية، والتوكتوك).
 
وبالنسبة لشركة جى بى كابيتال، أسفر تقييم شركة AUTO عن إجمالى حقوق ملكية بقيمة 3.8 مليار جنيه بما يعادل 3.6 جنيه للسهم، أى أقل بنسبة 15% من السعر السوقى، موضحا أنه تم تقييم AUTO بطريقة مجموع الأجزاء، بينما تم استخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة فى تقييم قطاع المركبات بالشركة، مما أسفر عن قيمة حقوق ملكية بالسالب بسبب الحاجة الملحة للاستثمار فى رأس المال العامل بجانب حجم الديون الكبير، فى الوقت نفسه، اعتمد طريقة التقييم باستخدام مضاعف القيمة الدفترية المعدل لتقييم جى بى كابيتال، وهو ما أسفر عن قيمة إجمالية للأسهم بلغت 4.5 مليار جم، علاوة على ذلك، تم إجراء تحليل حساسية لتقييم AUTO، بالاعتماد على افتراضات بشأن معدل العائد على حقوق الملكية ومعدل النمو المستدام لشركة جى بى كابيتال والتى أسفرت عن نطاق تقييم يتراوح بين 2.6 – 5.2 جم للسهم.
 
ويرى شعاع، أن الاستثمار فى سهم غبور أوتو يجب أن يكون مدعوماً بمحفزات تعطى نظرة واضحة إلى حد ما على المدى الطويل. لقد ظهر بالفعل أحد هذه المحفزات وهو خفض أسعار الفائدة، ومن المحفزات الأخرى التى على المتعاملين بالسوق مراقبتها هى أولا أى إشارات على الانتعاش فى مبيعات سيارات الركاب على المستوى المحلى، ثانيا تطبيق قانون صناعة السيارات فى مصر والذى سيكون بمثابة حافز لمجمعى ومنتجى السيارات، ثالثا تخفيف القوانين المتعلقة بقطاع المركبات ذات الثلاث عجلات، رابعاً استمرار الأداء الجيد للعمليات الإقليمية للشركة، خامساً أى تخفيض إضافى فى أسعار الفائدة. 
 

شعاع

رؤوف غبور

شركة غبور اوتو

اسعار الفائدة

مديونيات غبور اوتو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جى بى غبور أوتو توضح حقيقة معلومات مغلوطة أثيرت عن سياراتها

الجمعة، 18 يناير 2019 01:43 م

سلامتك تهمنا 2018.. تدريب القيادة الآمنة من جى بى غبور أوتو وهيونداى العالمية للعام الثالث

الأربعاء، 04 يوليه 2018 07:15 م

جولة إعلامية لمصنع وخط تجميع "بريما" فى "غبور أوتو" للتعرف على مراحل إنتاج إلنترا HD

الثلاثاء، 13 مارس 2018 04:52 م

Mazda 3 اليابانية.. روعة التصميم وتميّز فى الأداءمن جي بي غبور أوتو

الثلاثاء، 23 يناير 2018 06:18 م

Navigation system مجانا عند شراء مازدا 3 موديل 2017 من جى بى غبور أوتو

الإثنين، 16 أكتوبر 2017 04:49 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
1 سبتمبر.. عيد الصحة القومى

1 سبتمبر.. عيد الصحة القومى

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية لمدة 15يوما

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية لمدة 15يوما

مصر تهزم نيجيريا 3 / 0 فى بطولة العالم لناشئى الطائرة.. وتتأهل لربع النهائى

مصر تهزم نيجيريا 3 / 0 فى بطولة العالم لناشئى الطائرة.. وتتأهل لربع النهائى

قصة صاحب أخر ورشة فخار بالوادى الجديد يرفض بيع متنجاته بالمال.. صور

قصة صاحب أخر ورشة فخار بالوادى الجديد يرفض بيع متنجاته بالمال.. صور

القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى: ارتفاع نسبة الإجهاض بصفوف مجندات الجيش

القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى: ارتفاع نسبة الإجهاض بصفوف مجندات الجيش

صراعات شركة "أوراسكوم" وشركة التمويل العقارى أمام المحكمة الاقتصادية.. نزاعات قضائية لفسخ التعاقد منذ 10 سنوات.. خلاف بين الشركتين لتسليم إحدى الوحدات السكنية بسبب عدم سداد الأقساط.. والمحكمة ترفض الموضوع

صراعات شركة "أوراسكوم" وشركة التمويل العقارى أمام المحكمة الاقتصادية.. نزاعات قضائية لفسخ التعاقد منذ 10 سنوات.. خلاف بين الشركتين لتسليم إحدى الوحدات السكنية بسبب عدم سداد الأقساط.. والمحكمة ترفض الموضوع

س وج.. كل ما تريد معرفته عن التيكاد 7.. يفتتحها السيسي وآبى غدا باليابان

س وج.. كل ما تريد معرفته عن التيكاد 7.. يفتتحها السيسي وآبى غدا باليابان

الحكومة تستعد لحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير.. رئيس الوزراء: تنظيم احتفالية على مدار عدة أيام.. والاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لتنظيم حدث عالمى يليق بمكانة مصر بحضور رؤساء وملوك من مختلف دول العالم

الحكومة تستعد لحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير.. رئيس الوزراء: تنظيم احتفالية على مدار عدة أيام.. والاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لتنظيم حدث عالمى يليق بمكانة مصر بحضور رؤساء وملوك من مختلف دول العالم

فيديو وصور.. بسمة إبراهيم تحصد فضية الخطف فى وزن 59 كيلو

فيديو وصور.. بسمة إبراهيم تحصد فضية الخطف فى وزن 59 كيلو

فاتورة التليفون الارضى .. تعرف على طرق الدفع الإلكترونى والكاش

فاتورة التليفون الارضى .. تعرف على طرق الدفع الإلكترونى والكاش

السيسي و"شينزو آبي" يفتتحان غداً القمة السابعة للتيكاد باليابان..كلمة للرئيس بالجلسة الافتتاحية تتضمن موقف مصر وتحركاتها لتعزيز التنمية بالقارة الأفريقية.. ومشاركة القاهرة تجسد حرصها على التعاون مع طوكيو

السيسي و"شينزو آبي" يفتتحان غداً القمة السابعة للتيكاد باليابان..كلمة للرئيس بالجلسة الافتتاحية تتضمن موقف مصر وتحركاتها لتعزيز التنمية بالقارة الأفريقية.. ومشاركة القاهرة تجسد حرصها على التعاون مع طوكيو

منة حامد تتوج ببطولة دلهى لسيدات الاسكواش

منة حامد تتوج ببطولة دلهى لسيدات الاسكواش

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة