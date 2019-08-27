شعبة الأحذية: انخفاض أسعار الشنط المدرسية عن العام الماضى وتبدأ من 50 جنيها

كتب أحمد حمادة

أكد شريف يحيي رئيس شعبة الأحذية ومنتجات الجلود بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الشنط والحقائب المدرسية أسعارها مناسبة جدا، موضحا أن الأسعار شهدت انخفاضا عن العام الماضى تخطت الـ15%، وذلك لعدة أسباب منها انخفاض سعر الدولار وكثرة الانتاج .

وأضاف يحيي فى تصريح لليوم السابع أن الحقائب والشنط المحلية الصنع أسعارها فى الأسواق تبدأ من 50 جنيها وتصل بحد أقصى 400 جنيه وهى أجود الأنواع ، موضحا أن أغلب الأسر ستجد ما يناسبها من الانتاج المحلى .

والجدير بالذكر أن وزارة التموين أعلنت عن معرض أهلا مدارس بداية من شهر سبتمبر وأعلنت شعبة الأحذية والجلود أنها ستشارك فى المعرض وسيكون هناك تخفيضات ونسب خصم الى 50 %، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للتخفيضات سيكون 30 %، مؤكدا أنها نسبة جيدة وستخدم المواطنين .