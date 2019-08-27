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كمال نجم: ضم قانونا الجمارك والإعفاءات فى قانون واحد سيتم إصداره قريباً

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 01:36 م
كمال نجم: ضم قانونا الجمارك والإعفاءات فى قانون واحد سيتم إصداره قريباً رئيس مصلحة الجمارك يشارك بندوة للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال
كتب هانى الحوتى

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كشف كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، عن ملامح جديدة لأول مرة توضع فى قانون الجمارك الجديد الذى يناقش حالياً فى مجلس النواب، مضيفا أبرزها دمج قانون الجمارك والإعفاءات الجمركية فى قانون واحد سيتم اصداره قريباً.
 
وأضاف نجم، خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال مساء أمس بعنوان: «الجمارك المصرية.. آليات جديدة وتحديات المستقبل»، أن قانون الجمارك المعمول به حاليا رقم 66 لسنة 63 أى منذ حوالى 56 عام أصبح لا يتوافق مع التطور السريع والتكنولوجيا الحديثة ومتطلبات الوقت الحالى.
 
وأشار إلى أن القانون الجديد يتضمن نص لتبادل المستندات إلكترونيًا والتوقيع الالكترونى والمراجعة اللاحقة والفاعل الاقتصادى الذى يمنح معاملة خاصة للشركات أصحاب " القوائم البيضاء" الذين لم تسجيل ضدهم أى محاضر أو شكاوى بجانب التخليص المسبق وامكانية الاستعلام عن الرسوم وانهاء اجراءات الافراج قبل وصول البضاعة لتقليل زمن الإفراج.
 
ولفت "نجم"، إلى أن التعريفة الجمركية التى تم إصدارها فى 9 سبتمبر لعام 2018 هدفها الأساسى خفض التعريفة وتبسيط الإجراءات والتسهيل على المتعاملين وليست زيادة الحصيلة الجمركية حيث أن 80% من بنودها معفاه أو صفر جمارك او 10% فقط، مضيفاً أنه تم اضافة 275 بنداً فى التعريفة الجمركية لتتوافق مع الالتزامات الدولية.
 
 وأضاف أنه تم إعطاء الأولوية لخفض التعريفة على مستلزمات الإنتاج لخدمة الصناعة والاستثمار رغم تسبب ذلك فى نقص الحصيلة الجمركية.
 
وأكد نجم، أن نظام الشباك الواحد بدأ تطبيقه فى جمارك مطار القاهرة وجمارك بورسعيد ، موضحاً أن هناك تحسناً ملحوظاً فى الأداء، وأن قوة البنية التحتية وسلامتها من البداية يجعل التطبيق أكثر سهولة.
 
وأشار إلى أنه يجرى العمل على مشروع الشباك الواحد وتعميمه على كافة المنافذ الجمركية حيث تم التوسع فى إمداد المنافذ الجمركية والموانئ بأجهزة  الفحص بأشعة X-RAY ويوجد حالياً نحو 87 جهازاً فى المطارات والموانئ المصرية، وتم التعاقد على استيراد 100 جهاز آخر.
 
وأوضح أنه سيتم استيراد نحو 47 جهازاً فى المرحلة اللاحقة لتغطية معظم المنافذ؛ وذلك للكشف السريع عن البضائع دون الإضطرار إلى خروجها من الحاويات، مما قد يعرضها للتلف وتضييع الوقت.
 
من جانبه أشاد المهندس فتح الله فوزى، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالدور الوطنى العظيم لرجال الجمارك لدعم الصناعة وتشجيع الاستثمار، مضيفاً أن الحكومة بذلت جهودة كبيرة فى خطتها للإصلاح الاقتصادى وتهيئة مناخ الأعمال. 
 
كما تم مناقشة بعض التحديات والمشاكل التى تواجه بعض أعضاء الجمعية والخاصة وتم حل معظم المشاكل مع الوعد بإيجاد حلول المشاكل التى ليست مصلحة الجمارك طرفا فيها.
 
وقال مروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية، إن اللقاء يأتى فى إطار الاجتماعات المشتركة الى تقوم بها مصلحة الجمارك لتحقيق التعاون والتواصل والتفاعل بينها وبين أطراف المجتمع الصناعى والتجارى بهدف تنشيط حركة التجارة وزيادة الصادرات وتشجيع الإستثمارات.
 
وعلى هامش اللقاء قدم المهندس فتح الله فوزى رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية اللبنانية درع الجمعية لكمال نجم رئيس مصلحة الجمارك تقديرا لجهوده فى دعم الصناعة والاستثمار.
 
وحضر الاجتماع كل من المهندس فتح الله فوزى رئيس الجمعية، والدكتور نجاد شعراوي، وعلاء الزهيرى وأحمد طيبة وعمر بلبع ومروان زنتوت وعدنان شاتيلا وزينب الغزالى أعضاء مجلس إدارة الجمعية ونور عطوى الملحق التجارى بالسفارة اللبنانية بالقاهرة ونظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذى للجمعية.
 
 
 
 
 
 

اخبار الاقتصاد

قانون الجمارك

الجمارك

مجلس النواب

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