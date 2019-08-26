موجز أخبار الثامنة.. "الإسكان" تنفى طرح 93 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعى للحجز

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة المتعلقة بنشاط الحكومة على مدار اليوم حتى الساعة الثامنة مساء..
جامعة القاهرة تكرم الطالبة الحاصلة على " لقب العالم" فى مسابقة جسر اللغة الصينية.. صور
إنفوجراف.. أبرز 20 رقما للطوارئ والشكاوى والخدمات فى مصر
توزيع 10 أطنان لحوم أضاحى بالشرقية والمنوفية وجنوب سيناء
الزراعة: ارتفاع عدد تراخيص المزارع لـ40 ألف مزرعة وتسهيلات للاستثمار فى التربية والتسمين
مرصد الإفتاء:47% من العمليات الإرهابية وقعت نتيجة تفجير عبوات ناسفة وانتحارية
تعيين 3 متحدثين رسميين باسم الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل
تعرف على نسب النجاح فى نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية
هيئة جودة التعليم تعتمد 8 كليات جديدة و370 مدرسة
الحكومة توجه بالتزام شركات المياه بسداد مستحقات الكهرباء ورفع نسب التحصيل
فيديو.. دار الإفتاء: لا يجوز للزوج إجبار زوجته على إنفاق راتبها فى المنزل
"الإسكان" تنفى طرح 93 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى للحجز
الزراعة: إنتاج 14 لقاحا جديدا يعادل 30% من إجمالى الإنتاج
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