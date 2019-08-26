موجز أخبار الثامنة.. "الإسكان" تنفى طرح 93 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعى للحجز

إعداد : سيد الخلفاوى

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة المتعلقة بنشاط الحكومة على مدار اليوم حتى الساعة الثامنة مساء..

جامعة القاهرة تكرم الطالبة الحاصلة على " لقب العالم" فى مسابقة جسر اللغة الصينية.. صور

إنفوجراف.. أبرز 20 رقما للطوارئ والشكاوى والخدمات فى مصر

توزيع 10 أطنان لحوم أضاحى بالشرقية والمنوفية وجنوب سيناء

الزراعة: ارتفاع عدد تراخيص المزارع لـ40 ألف مزرعة وتسهيلات للاستثمار فى التربية والتسمين

مرصد الإفتاء:47% من العمليات الإرهابية وقعت نتيجة تفجير عبوات ناسفة وانتحارية

تعيين 3 متحدثين رسميين باسم الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل

تعرف على نسب النجاح فى نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية

هيئة جودة التعليم تعتمد 8 كليات جديدة و370 مدرسة

الحكومة توجه بالتزام شركات المياه بسداد مستحقات الكهرباء ورفع نسب التحصيل

فيديو.. دار الإفتاء: لا يجوز للزوج إجبار زوجته على إنفاق راتبها فى المنزل

"الإسكان" تنفى طرح 93 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى للحجز

الزراعة: إنتاج 14 لقاحا جديدا يعادل 30% من إجمالى الإنتاج