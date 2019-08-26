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موجز أخبار الثامنة.. "الإسكان" تنفى طرح 93 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعى للحجز

الإثنين، 26 أغسطس 2019 08:00 م
موجز أخبار الثامنة.. "الإسكان" تنفى طرح 93 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعى للحجز الإسكان الاجتماعى - أرشيفية
إعداد : سيد الخلفاوى

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نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة المتعلقة بنشاط الحكومة على مدار اليوم حتى الساعة الثامنة مساء..

 

جامعة القاهرة تكرم الطالبة الحاصلة على " لقب العالم" فى مسابقة جسر اللغة الصينية.. صور

 

إنفوجراف.. أبرز 20 رقما للطوارئ والشكاوى والخدمات فى مصر 

 

توزيع 10 أطنان لحوم أضاحى بالشرقية والمنوفية وجنوب سيناء 

 

الزراعة: ارتفاع عدد تراخيص المزارع لـ40 ألف مزرعة وتسهيلات للاستثمار فى التربية والتسمين 

 

مرصد الإفتاء:47% من العمليات الإرهابية وقعت نتيجة تفجير عبوات ناسفة وانتحارية 

 

تعيين 3 متحدثين رسميين باسم الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل 

 

تعرف على نسب النجاح فى نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية 

 

هيئة جودة التعليم تعتمد 8 كليات جديدة و370 مدرسة 

 

الحكومة توجه بالتزام شركات المياه بسداد مستحقات الكهرباء ورفع نسب التحصيل 

 

فيديو.. دار الإفتاء: لا يجوز للزوج إجبار زوجته على إنفاق راتبها فى المنزل 

 

"الإسكان" تنفى طرح 93 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى للحجز 

 

الزراعة: إنتاج 14 لقاحا جديدا يعادل 30% من إجمالى الإنتاج

 


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