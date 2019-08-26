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هيئة جودة التعليم تعتمد 8 كليات جديدة و370 مدرسة

الإثنين، 26 أغسطس 2019 04:49 م
هيئة جودة التعليم تعتمد 8 كليات جديدة و370 مدرسة مدارس خاصة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أصدر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة الدكتورة يوهانسن عيد، قراراً باعتماد 6 كليات.

وقالت الهيئة، إن الكليات التى تماعتمادها هى: كلية الطب البيطرى جامعة المنصورة، كلية الزراعة جامعة الفيوم، كلية طب الأسنان جامعة فاروس الإسكندرية، كلية العلوم الصيدلية والتصنيع الدوائى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، كلية الفنون التطبيقية جامعة 6 أكتوبر، كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المستقبل، كلية طب أسنان بنين بالقاهرة جامعة الأزهر، كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بالمنوفية جامعة الأزهر، وتجديد اعتماد 4 كليات هى : كلية الطب جامعة المنوفية، كلية طب الأسنان جامعة القاهرة، كلية التربية الرياضية بنات جامعة حلوان، كلية الطب البيطري جامعة القاهرة إضافة إلي اعتماد برنامج المكتبات والمعلومات كلية الآداب جامعة المنوفية، واعتماد المعايير الأكاديمية المقدمة من كلية العلوم جامعة الإسكندرية واعتماد 4 برامج مقدمة من كلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة جامعة الأزهر، وعدم اعتماد معهد عالي ومنح مهلة لكليتين لاستيفاء بعض جوانب القصور.

 كما أصدر المجلس قرارات باعتماد 370 مدرسة بالتعليم قبل الجامعي، إضافة إلي منح مهلة لـ 28 مدرسة لاستيفاء جوانب القصور التي وردت بالتقارير الفنية للهيئة و8 قرارات أخري بعدم اعتماد لبعض مؤسسات التعليم قبل الجامعي.


التربية والتعليم

اعتماد الجودة والاعتماد

اعتماد 6 كليات

اخبار التعليم

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